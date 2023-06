Raquel Bollo hace una advertencia a Manuel Cortés sobre Isa Pantoja: “Se ha cargado tu concurso”

El pasado domingo pudimos disfrutar de una nueva gala de Supervivientes Conexión Honduras presentada por Ion Aramendi y Laura Madrueño. Entre otras cuestiones, fuimos testigos de la reaparición de Manuel Cortés tras abandonar por cuestiones médicas y ser ingresado en el hospital a su llegada a España. Es entonces cuando fuimos testigos de un fuerte enfrentamiento entre el hijo de Raquel Bollo e Isa Pantoja.

Los dos primos se reencontraron en el plató de Supervivientes Conexión Honduras, no dudaron en lanzarse numerosos reproches. Y no solamente por situaciones que tuvieron lugar en los Cayos Cochinos, sino que también sacaron a relucir cuestiones familiares. Aunque en un primer instante Raquel Bollo quiso mantenerse en silencio, finalmente estalló.

En plena discusión entre Manuel Cortés e Isa Pantoja, la diseñadora no dudó un solo segundo en dar la cara por su hijo. Tanto es así que acusó a la hija de la tonadillera de haber destrozado el concurso del cantante. “Manuel, para, porque no has visto nada. Ella cree que yo te lo he contado. Desde primera hora ha sacado a la familia”, comenzó diciendo la diseñadora.

Raquel Bollo afirma que Isa Pantoja se cargó el concurso de su hijo 😱 🏝 #ConexiónHonduras14

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/YEA585S3Cb — Supervivientes (@Supervivientes) June 4, 2023

“Cuando tú (Manuel) le dijiste a Asraf lo que le dijiste, esta señora dijo ‘uy, lo que ha dicho mi primo, me lo esperaba de cualquier concursante, pero de él no’, y ahí se cargó tu concurso», espetó, ante la sorpresa de los que se encontraban en el plató de Supervivientes Conexión Honduras.

Lejos de que todo quede ahí, Raquel Bollo quiso ir muchísimo más allá: “Tú (Isa), que sabes mucho de televisión, se la estás metiendo doblada”. Como no podía ser de otra manera, la novia de Asraf Beno se quedó completamente en shock ante las palabras de la andaluza. Pero, aun así, quiso responder:

“Yo voy a ser lo más respetuosa posible. No le estás haciendo ningún favor a tu hijo. Déjale, que sabe defenderse solo. ¿Tú no sabes de televisión? ¡Venga ya, Raquel!”, exclamó. Por si fuera poco, Isa Pantoja fue más allá: “¿Yo no soy de corazón? ¿Qué quieres mucho a mi madre? Mira cómo me hablas y cómo te comportas. No entiendo que te pongas así si tanto me quieres”. Parece que la guerra no ha hecho más que empezar.