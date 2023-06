Manuel Cortés pierde los papeles en el plató de ‘Supervivientes 2023’ y Carlos Sobera reacciona

El pasado martes pudimos disfrutar de una nueva gala de Supervivientes Tierra de Nadie presentada por Carlos Sobera y Laura Madrueño. Entre otras cuestiones, fuimos testigos de cómo la organización tomaba la firme decisión de anular las votaciones para la expulsión tras detectar “irregularidades”. Pero también fuimos testigos de muchos instantes de tensión entre Alma Bollo, Isa Pantoja y, cómo no, Manuel Cortés.

Tras la llegada a plató de la hija de Raquel Bollo, y a pesar de que ella misma prometió que su objetivo no era discutir, la situación con Isa Pantoja se le fue de las manos. Manuel Cortés trató de mantenerse al margen en ese enfrentamiento, pero no dejaba de aplaudir a su hermana, y asentir a todo lo que asentía ella. Algo que no hizo más que avivar la situación.

Sobre todo cuando, en un momento dado, colaboradores como Alexia Rivas y Carmen Borrego criticaron la actitud de Alma Bollo. En ese preciso instante, Manuel Cortés terminó por estallar: “Solo importan las broncas de los hermanos Bollo con Asraf. ¡Estoy hasta la pol**!”, expresó, ante la sorpresa de todos.

El enfrentamiento entre Isa Pantoja y Alma Bollo #TierraDeNadie15 https://t.co/dHBd2VKyJZ — Supervivientes (@Supervivientes) June 14, 2023

El hijo de Raquel Bollo dejó claro que estaba completamente harto de que solo se hablara de él y de su hermana por la mala relación que han tenido con Asraf Beno, dejando a un lado si han sido buenos o malos supervivientes. Ante su crítica a los colaboradores del programa, Carlos Sobera se vio en la obligación de intervenir antes de que la cosa fuera a más.

“Son profesionales y no hay que perder el respeto”, aseguró el presentador de Supervivientes Tierra de Nadie. Acto seguido, Manuel Cortés decidió contenerse, al ser consciente de que había traspasado una línea roja que, más que ayudarle, le perjudicaba. Al fin y al cabo, podría haber sido expulsado del plató por sus malas formas a la hora de criticar el trabajo de los colaboradores.

Es una situación con la que Carlos Sobera, desde luego, está familiarizado. En varias ocasiones hemos sido testigos de cómo al presentador no le tiembla el pulso a la hora de pedir abandonar el plató a cualquier persona que esté presente y que no respete el trabajo de los demás. En esta ocasión, Cortés tan solo obtuvo un contundente toque de atención.