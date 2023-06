Manuel Cortés deja en evidencia a Asraf al confesar lo que dijo fuera de cámaras

Manuel Cortés, inevitablemente, se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de Supervivientes 2023. Entre otras cuestiones, por sus constantes enfrentamientos con Asraf Beno, novio de su prima Isa Pantoja. Desde que regresó a España tras abandonar el reality por cuestiones de salud, el hijo de Raquel Bollo ha dado mucho de qué hablar con sus críticas al que fuera su compañero de concurso.

En Supervivientes Conexión Honduras, presentado por Ion Aramendi, Manuel Cortés ha querido confesar algo que le dijo Asraf Beno fuera de cámaras. Algo que ha provocado diversas reacciones entre los colaboradores y exconcursantes que se encontraban en el plató de Supervivientes 2023.

En un momento dado, el hijo de Raquel Bollo recordó una conversación que tuvo con el novio de su prima Isa Pantoja cuando las cámaras no les estaban grabando: “Hay un dato que nunca llegué a decir, y es que Asraf me dijo: ‘Cuando quieras te enseño a hacer televisión’. Ahí no estaba la cámara, y es algo que yo he vivido”.

Manuel Cortés suelta una bomba sobre Asraf y Mª Jesús Ruiz le llama «reventado» 💥 🏝 #ConexionHonduras16

Lejos de que todo quede ahí, el hermano de Alma Bollo ha querido volver a incidir en que el comportamiento del novio de Isa Pantoja delante de cámaras es completamente diferente al que tiene detrás. “Son muchas personas las que dicen lo mismo. Yo he expuesto mis ejemplos, mi vivencia no me la puede quitar nadie”, aseguró el exconcursante de Supervivientes 2023.

“Todo lo que yo he vivido y los ejemplos que he puesto son totalmente reales”, reconoció. Como no podía ser de otra manera, Isa Pantoja no tardó en salir en defensa de Asraf Beno, mostrándose realmente sorprendida con las palabras de su primo: “¿Por qué me tengo que creer yo ahora las cosas, que estáis sacando cosas en un plató de las que habéis tenido antes la oportunidad?”.

María Jesús Ruiz, colaboradora de Supervivientes Conexión Honduras, no tardó en pronunciarse ante las palabras del hijo de Raquel Bollo: “Si en un reality buscamos la definición de ‘reventado’, saldría la palabra ‘Manuel’. Porque, de verdad, ¡no puedes estar más reventado!”, espetó la que fuera concursante de Supervivientes 2018.