‘Tierra amarga’, capítulo 134: Züleyha y Hakan reciben una inesperada llamada en su noche de bodas

Una de las grandes apuestas turcas de Antena 3 está a punto de llegar a su gran final. Tras más de un año en la parrilla televisiva española, Tierra amarga ya se encuentra en su recta final. Los últimos episodios de esta intensa y pasional trama donde las emociones están a flor de piel.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 133 de Tierra amarga. Así pues, observamos cómo Hakan y Züleyha han decidido arreglar sus diferencias. La pareja quiere comenzar de cero y volver a darle una oportunidad a su amor. Por ello, están empezando a pensar en la posibilidad de retomar sus planes de boda.

Por su parte, Fikret no tiene la más mínima idea de que Hakan y Züleyha han vuelto. Por ello, no puede evitar mostrarse muy decepcionado al enterarse. Asimismo, Sermin no ha dudado un solo segundo en pedir ayuda a Züleyha para poder encontrar a Betül. La señora Yaman acorrala a Çolak con un inesperado movimiento.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 134 de Tierra amarga. De esta manera tan concreta, observamos cómo Züleyha, y gracias a la ayuda de Hakan, logra deshacerse de la muerte. Y es que, sus hombres sorprenden al objetivo señalando que recibieron órdenes de Vahap.

Posteriormente, Hakan vuelve a enfrentarse a Çolak y le deja claro, pistola en su frente, que se aleje de Züleyha si de verdad aprecia su vida. Todo ello mientras la pareja continúa con sus planes de boda, los cuales se ven perturbados por una inesperada llamada durante la noche. ¿Quién será? No te pierdas los próximos capítulos de Tierra amarga tanto en Antena 3 como en ATRESplayer Premium.