No es ningún secreto que Tierra amarga, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega tanto en Antena 3 como en ATRESplayer Premium.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 132 de Tierra amarga. Así pues, observamos cómo Hakan se muestra preparado para dejar Çukurova. Por casualidad, se entera de que Fikret se debate entre la vida y la muerte. Por ese mismo motivo, no tarda en ponerse en contacto con el único médico que sería capaz de hacer una operación tan delicada.

Por si fuera poco somos testigos de cómo Betül, preocupada por el hecho de que Abdülkadir pueda resultar gravemente herido, decide dar el paso de casarse con Çolak. Lejos de que todo quede ahí, Hakan se convierte en protagonista de un inesperado movimiento que consigue dejar sin palabras a Züleyha.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 133 de Tierra amarga. De esta manera tan concreta, observamos cómo Hakan y Züleyha han tomado la firme decisión de resolver sus problemas. Tanto es así que están empezando a pensar en la posibilidad de retomar sus planes de boda.

Fikret, que no tiene ni la más mínima idea de que Züleyha ha hecho las paces con Hakan, siente una profunda decepción al enterarse de la próxima boda. Sermin no ha dudado un solo segundo en pedir ayuda a Züleyha para poder encontrar a Betül. La señora Yaman acorrala a Çolak con un inesperado movimiento. El empresario, por su parte, traza un plan para vengarse de Züleyha. ¿Lo logrará? No te pierdas los próximos capítulos de Tierra amarga tanto en Antena 3 como en ATRESplayer Premium.