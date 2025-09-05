The Weeknd confirma dos conciertos en Madrid: fechas, recinto y cómo conseguir las entradas

Conquistó a todos con su paso por España en el 2023, pero, muy pronto, irá a por más. The Weeknd ha confirmado su regreso a Europa y lo hará de la mano de su nuevo tour mundial. Un reencuentro con sus fans donde volverá a pisar la capital española para volver a llevar a cabo su gira After Hours Til Dawn. Y es que, desde que inició esta gira, no ha parado de recorrerse el mundo al ritmo de sus canciones. Pues, vaya donde vaya, consigue ser sold out. Por ello, y tras el magnífico recibimiento que tuvo hace dos años, ha dejado claro que volverá en el verano del 2026.

El canadiense se encuentra, actualmente, recorriendo Estados Unidos de la mano de su gira por estadios. Pero, ya lo avisó hace unos días. Tiene intenciones de cruzar el charco. Por ello, no ha tardado demasiado en hacer oficial su regreso a México, Brasil, España y Reino Unido. Una vuelta a los escenarios donde Madrid ha sido la elegida para volver a vivir la experiencia. Eso sí, en esta ocasión, The Weeknd no pasará por Barcelona, como lo hizo en el 2023. Pero, que no cunda el pánico. El intérprete de Blinding Lights concederá dos shows inéditos en la capital española.

Durante las últimas horas, The Weeknd ha causado furor en las redes sociales, y no es para menos. El anuncio de su regreso a Europa ha pillado a todos por sorpresa. Asimismo, el artista también ha confirmado que esta nueva aventura la realizará junto a Playboi Carti, el popular rapero estadounidense, que será su telonero.

¿Cuándo y dónde serán los conciertos de The Weeknd en España?

Tal y como se ha confirmado de manera oficial, Abel Makkonen Tesfaye, conocido artísticamente como The Weeknd, vendrá a España el próximo agosto del 2026. El cantante pisará territorio español en una de las épocas del año con mayor temperatura, pero no tiene miedo. Su objetivo es hacer disfrutar a sus fans de su música y ofrecerles dos noches inolvidables.

Por ello, ha elegido los días 28 y 29 de agosto para llevar a cabos sus conciertos. Un reencuentro con sus seguidores donde el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid volverá a ser su recinto. Pues, recordemos, durante su último paso por la ciudad, en el 2023, también realizó su concierto en el templo del Atlético de Madrid.

¿Cómo conseguir las entradas?

Los conciertos de The Weeknd ya se han posicionado como dos de los espectáculos más esperados del 2026 en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid. Una visita a la ciudad que tendrá lugar tras la residencia de Bad Bunny, también en el mismo estadio. Por lo tanto, el verano llegará repleto de música a la capital española.

Así pues, y teniendo en cuenta el éxito cosechado en la última venta de entradas, recomendamos estar atentos. Según se ha confirmado, la preventa con Live Nation y Santander SMusic tendrá lugar el próximo 9 de septiembre a las 14:00 horas (hora antes en las islas Canarias).

Lejos de quedar aquí, el día 11 de septiembre, a partir de las 12:00 horas, habrá otra preventa solo para los registrados en Live Nation. Todo ello para tener la venta general de entradas el 12 de septiembre a las 12:00 horas. Para comprar las entradas recomendamos acceder a través de los puntos de venta de Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.