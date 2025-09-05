Los bulos que se inventó el Gobierno para culpar a la «ultraderecha»

El Gobierno de Sánchez, que acusa a los medios no afines de inventar bulos, es el primer difusor de ellos. El pasado lunes Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, denunció que dos personas encapuchadas agredieron el domingo por la noche a tres menores extranjeros en el centro de Hortaleza, pero lo cierto es que, como informa OKDIARIO, la Policía no tiene todavía pistas sobre los supuestos autores. El incidente se produjo días después de que un marroquí de 17 años violara a una niña española de 14 frente al mismo centro.

La agresión a los menas de Hortaleza que divulgó el Gobierno se ha saldado sin detenidos cuatro días después, en lo que puede convertirse en un nuevo bulo del Gobierno presidido por Pedro Sánchez.

El Gobierno socialista, que siempre ha enarbolado la bandera contra la desinformación y los bulos se ha convertido, en realidad, en una máquina para fabricar bulos y la hemeroteca lo puede confirmar con algunos casos.

El bulo de los sabotajes a los trenes

Los graves problemas que vive la red ferroviaria en España son una de las lacras que vive el país. El verano está siendo de lo más movido, y está causando a miles de pasajeros infinidad de inconvenientes que parecen no tener fin.

El pasado mes de mayo, Óscar Puente, ministro de Transportes, afirmó que el caos que sufrió la localidad toledana de La Sagra y que paralizó la línea de AVE Madrid-Sevilla afectando a más de 6.000 viajeros fue provocado por un sabotaje por supuestas motivaciones políticas.

Sin embargo, la avería fue obra de dos delincuentes comunes que robaron cobre y que al poco tiempo fueron detenidos por la Guardia Civil, por lo que otro de los bulos del Gobierno quedó desvanecido.

Plan ‘fake’ de la UCO para acabar con Sánchez

También en mayo, algunos medios de comunicación difundieron unas supuestas conversaciones de whatsapp entre un ex capitán de la UCO (Unidad Central Operativa) y un confidente, en las que se dejaba caer que querían colocar una «bomba lapa» debajo del coche del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, y ministros del PSOE como Óscar López y Pilar Alegría, dieron por válidas esas informaciones y alimentaron en los medios la noticia ‘fake’.

Pero la realidad era muy diferente. Cuando se divulgaron los mensajes completos de esa conversación, se pudo comprobar que el diálogo estaba sacado de contexto y que el ex capitán de la UCO lo que afirmaba es que eran ellos los que sentían que estaban en peligro y que podían ponerles una bomba lapa. La verdad es que no había ningún plan por parte de la UCO para atentar contra Pedro Sánchez y otro de los bulos propagado por el Gobierno quedó al descubierto.

Agresión homófoba en Malasaña inventada en 2021

En septiembre de 2021 saltó la noticia de que un joven había sufrido una brutal agresión homófoba en el barrio madrileño de Malasaña. Según el hombre, ocho desconocidos le agredieron, le inmovilizaron y le acabaron bajando los pantalones para marcarle en la piel de sus glúteos con un cuchillo la palabra «maricón».

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, concedió sendas entrevistas a la Cadena Ser y TVE en las que alimentó el bulo de la agresión homófoba de Malasaña cuando ya tenía información oficial de la Policía de que la versión del joven supuestamente agredido presentaba muchas dudas sobre su veracidad.

Al final, el joven, acorralado por la Policía, reconoció que no hubo tal agresión, confesando que las marcas se las hicieron en una sesión de sadomasoquismo voluntario con otras personas dejando retratado a más de un miembro del Gobierno por propagar un bulo.

Cartas con balas a Marlaska y Pablo Iglesias

Pocos días antes de las elecciones a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en 2021 se difundió que Pablo Iglesias, candidato que se enfrentaba a Isabel Díaz Ayuso, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y a la directora de la Guardia Civil, María Gámez, habían recibido en sus despachos cartas con balas.

Pocos meses después, la juez Isabel Durántez dio carpetazo a la investigación sobre las supuestas cartas con balas recibidas en plena campaña electoral del 4-M. Tras más de tres meses sin que la investigación avanzara, la instructora decidió archivar sin resolver el caso y nunca se pudo saber si se trató de un montaje por parte de miembros del Gobierno para obtener un mejor resultado en los comicios autonómicos de la Comunidad de Madrid.

La ‘navajita plateá’ de Reyes Maroto

Pocos días después de las balas a Iglesias y Marlaska y en plena campaña electoral madrileña, la socialista Reyes Maroto recibió en su despacho del Ministerio un sobre con una navaja ensangrentada.

La candidata del PSOE al ayuntamiento madrileño salió ante los medios de comunicación para enseñar lo que le habían enviado (triplicando el tamaño de la navaja) y acusó a «la ultraderecha» de ello.

Finalmente, se demostró que fue un jubilado que no estaba en sus cabales quien envió la navaja en vísperas de las autonómicas madrileñas de mayo de 2021.