Cake en el centro de menas de Hortaleza: «No son menores y han cometido varios delitos»

Cake Minuesa recorre los alrededores del Centro de Primera Acogida de Hortaleza tras la violación de una niña de sólo 14 años. Ningún educador social del centro quiere dar la cara ni hace declaraciones. No como los vecinos, que hablan alto y claro sobre la inseguridad que viven día a día por culpa de los menas, asegurando «que no son menores y han cometido varios delitos».

Una vecina relata cómo tuvo que dar un rodeo para llegar a su casa por miedo, mientras que su vecina -de 18 años- fue perseguida por varios menas que residen en el centro: «Yo tuve que rodear completamente para irme a casa. A mi vecina, que tiene 18 años, tuvo la persiguieron hasta que vieron a gente en el portal y ya ahí se hicieron los longuis. La chica entró en el portal con la cara descompuesta y diciendo ‘menos mal que estabais aquí».

Otra de las entrevistadas señala: «Dicen que son menores, pero yo alguno lo veo que son un poco más mayores… serán menores de 25 porque de 18 no».

Todos los vecinos coinciden en el miedo que tienen y la inseguridad que hay en la zona por culpa de los menas que residen en este centro. Precisamente, este martes la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, reclamó frente al Centro de Primera Acogida de Hortaleza, en la capital, el cierre de este recurso y de «todos los centros de ilegales» de España en una concentración prohibida por la Delegación del Gobierno en aras de salvaguardar el bien superior de los menores que residen en el centro.

Moñino estuvo acompañada de otros representantes de Vox, incluida la portavoz nacional de Emergencia demográfica y diputada nacional, Rocío de Meer, en una cita en contra de la inmigración y en señal de apoyo a la menor de 14 años presuntamente violada la semana pasada por un joven residente del centro de migrantes de Hortaleza.

Durante sus declaraciones ante los medios, Moñino acusó tanto al Gobierno central como a los Ejecutivos autonómicos de «proteger a los delincuentes y abandonar a los españoles», y responsabilizó tanto al PSOE como al PP de «abrir las fronteras a migrantes misóginos que ponen en peligro a las mujeres».

Frente al centro también se concentraron cientos de vecinos que exigieron responsabilidades a Pedro Sánchez. «Yo lo que haría es cerrar el centro y mandar estos niños a La Moncloa y a ver qué hace Sánchez con todos estos niños. Mandádselo a Suiza, a ver qué dice y dónde están sus hijas», dijo una vecina.

«Que se lo cuentan a la familia de esta niña de 14 años. Que se lo cuenten hasta propia niña a la cara. Que se lo cuenten y les digan si realmente son las calles seguras o si realmente estamos muertos de miedo por un presidente que no hace nada y que blanquea absolutamente todo», sentenció.