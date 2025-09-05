Salen a la luz las imágenes de Kiko Rivera e Irene Rosales que ya hacían presagiar la ruptura

Ahora todos sabemos que Kiko Rivera e Irene Rosales pasaban una complicada racha de pareja, tanto que han llegado a separarse y el DJ ya se ha mudado a otra casa, dejando el domicilio familiar para su todavía mujer y sus hijas. Esta noticia fue el bombazo del mes de agosto y parecía que nunca iba a llegar después de que la sevillana haya aguantado todo tipo de traiciones, pero hay un vídeo que ahora tiene más sentido. Tardear lo ha rescatado para que los espectadores puedan entender que la crisis matrimonial venía ya de lejos, aunque los protagonistas no contaran nada, al menos en público.

Desde el programa de Telecinco, que se despide este viernes para siempre antes de la llegada de Joaquín Prat a la franja el lunes, han rescatado un vídeo que Irene compartió en junio de 2025. En él participaba en un reto viral en el que había que grabarse «con su actual pareja», algo que en teoría era todo en tono de humor, pero que ahora se puede interpretar de una forma muy distinta sabiendo lo que ha pasado entre ellos. Se trata de un vídeo de apenas unos segundos, en el que la ex modelo dice: «Aquí estoy, con mi actual pareja», algo que cuando lo escucha Kiko no puede reprimir la risa, aunque parece que no está muy cómodo. Tras segundos de silencio, el DJ lanza una breve frase: «No digo ná».

Esa reacción, sin apenas sentimiento, parece dar a entender que la pareja ya estaba pasando por un gran bache o que incluso tenían pensado separarse, algo que por el momento ninguno ha querido explicar, ya que guardan silencio, aunque se espera que uno de los dos pueda dar una exclusiva en breve.

El programa de Telecinco ha querido contar con la ayuda de una experta en comunicación no verbal, que ha dado su opinión sobre este vídeo, que en un principio quedó como una simple broma para las redes sociales. Tras verlas, Paloma Ramón asegura que Kiko «está disociado de Irene, no gira su cuerpo hacia ella, su mirada está perdida».

Pero no acaba ahí el análisis, centrado todavía el hijo de Isabel Pantoja, asegura que «cuando escucha ‘actual pareja’ su expresión cambia, aparece la rabia y empieza a negar con la cabeza». Ese gesto le hace pensar a la experta que algo ya estaba pasando entre ellos en aquel momento, aunque lo quisieran evitar: «No lo hace como quien dice ‘eso no pasará’, sino como alguien que proyecta lo que puede ocurrir después».

No se ha olvidado de ese escueto «no digo ná», que pronuncia Kiko tras pensarlo mucho. «Cuando sube los ojos hacia arriba, empieza a imaginar su vida en solitario. El inconsciente va más rápido que el consciente, y esos microgestos acaban diciendo más que un discurso entero», asegura.

Para explicar de una forma muy clara que Kiko Rivera e Irene Rosales ya estaban en aquel momento completamente separados, ha dejado la siguiente frase: «Esta pareja en el vídeo muestra más desconexión que nosotros en el plató cuando se apagan las cámaras. Desconectados totales».

La cara de Irene Rosales también dice mucho

Aunque la reacción de Kiko llama mucho la atención, la experta en lenguaje no verbal también se ha detenido en la sevillana. «No sonríe de manera genuina. Sus ojos miran hacia abajo, transmiten tristeza. Parece disfrutar de la broma, pero en realidad no hay chispa emocional en su gesto», comentaba. Este vídeo, subido el 23 de junio, apunta a que el DJ estaba completamente impasible a este vídeo: «Ese encogimiento significa: ‘No me importa’. Como si dijera: ‘hoy eres mi pareja, mañana ya veremos’».