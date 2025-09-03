Hace tan solo una semana, se hizo pública una de las noticias más impactantes de este 2025 en cuanto a la prensa del corazón se refiere. Estamos hablando, como no podía ser de otra manera, de la ruptura de Kiko Rivera e Irene Rosales. A priori, nada hacía presagiar que el hijo y la ya ex nuera de Isabel Pantoja fuesen a poner punto y final a su relación tras más de once años juntos. Aun así, en los últimos días, se han hecho públicas diversas informaciones que han arrojado mucha más luz sobre los motivos por los que habrían decidido tomar caminos separados. Este miércoles 3 de septiembre, Irene Rosales se ha convertido en protagonista de la portada de la revista Lecturas, quienes han recogido algunas declaraciones que ha hecho, en los últimos tiempos, la andaluza. De esta forma, recuerdan como dio a conocer algunos detalles de su matrimonio, desvelando incluso que se ha sentido víctima de numerosas humillaciones por parte del DJ.

No es ningún secreto que la relación sentimental entre Irene Rosales y Kiko Rivera ha estado marcada, en mayor o menor medida, por diversas cuestiones. Entre ellas, por las constantes infidelidades por parte del DJ, la guerra familiar que éste ha protagonizado en los últimos años con el Clan Pantoja, así como su adicción a las drogas. Por si fuera poco, han sido muchos los episodios en los que Irene Rosales se ha visto en la obligación de poner punto y final, de una vez por todas, a su matrimonio. Debemos recordar que, cuando ambos comenzaron su relación, muchos fueron los que pusieron en duda las verdaderas intenciones de Irene, sobre todo en la familia Pantoja. Lo cierto es que, cuando empezaron a salir, él estaba en uno de los peores momentos de su vida, no solamente por su adicción a las drogas sino por su grave problema con Hacienda.

De hecho, en una entrevista que concedió hace un tiempo a Lecturas, la joven se sinceró sobre su relación con Kiko Rivera: «Empecé con él en el peor momento de sus adicciones y con su problema de Hacienda, pero me dio igual. He tenido mil motivos para dejarlo». Por si fuera poco, durante un tiempo, la pareja ha tenido que hacer frente a apuros económicos, ya que subsistían con 700 euros de una ayuda que recibía el DJ y lo que Irene ingresaba por sus redes sociales.

A pesar de que lograron sanear su economía, el hijo de Isabel Pantoja jamás llegó a dar el paso a cumplir uno de los grandes sueños de su ya ex mujer: comprar una casa. Él se negaba en rotundo, por lo que esta situación generaba muchísimas discusiones entre los dos. Pero no todo queda ahí.

Según han podido saber los compañeros de la revista Lecturas, Irene Rosales se quedó verdaderamente descolocada al enterarse de que, supuestamente, Kiko decía a su entorno que no quería comprar una casa porque, tan pronto la tuvieran, su mujer iba a dejarle para quedarse con el domicilio familiar.

Irene Rosales aclara que no ha concedido ninguna exclusiva a Lecturas

Aunque en la portada no se especifica que lo es, lo cierto es que, por la disposición de la portada, muchos han dado por hecho que la ex mujer de Kiko Rivera ha decidido romper su silencio. De esta forma, para evitar malos entendidos, ha utilizado sus historias de Instagram para aclararlo, de forma contundente.

«Quiero dejar claro que NO he hecho ninguna exclusiva, ni absolutamente nada. No he hablado con nadie, ni he dicho absolutamente nada. Esta foto es de hace muchísimo tiempo y las ‘declaraciones’ las habrán cogido de alguna vez que haya podido decir yo esa frase y han aprovechado el momento», expresó.

Acto seguido, quiso añadir algo más: «Tengo muchísima rabia e impotencia porque es MENTIRA. No he hecho absolutamente nada, no he hablado con nadie, no he contado nada. Trato siempre con todo el respeto del mundo a todos y entiendo como es esta profesión, pero no podéis hacer ver que yo he hecho una exclusiva cuando es FALSO», sentenció.