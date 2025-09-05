Adiós a los ladrones: Lidl se pasa el juego con el chip antirrobo que llevarás siempre encima

Sentirse tranquilo al salir de casa no siempre es tan fácil como debería. Hay quien evita ciertas calles de noche, otros prefieren no ir solos y muchos optan por llevar encima algún accesorio que les dé un poco de seguridad. Al final no hace falta complicarse: lo que más valoran las personas es que sea algo sencillo, que no pese y que esté listo en cuanto lo necesites. En esa línea encaja el último invento que Lidl ha puesto a la venta: un dispositivo antirrobo de bolsillo fabricado por Easymaxx.

Un producto muy interesante pero no sólo por lo que ofrece, sino también el precio. De costar casi 30 euros ha pasado a venderse por 11,99 euros, una rebaja que explica por qué está generando tanto interés. Para quien busca un aliado contra sustos en la calle o simplemente quiere sentirse un poco más seguro al volver a casa de noche, puede ser una opción muy tentadora. El funcionamiento no tiene misterio: con un sólo botón emite una alarma de 110 decibelios, un sonido tan fuerte que resulta imposible de ignorar. Eso basta para ahuyentar a cualquiera que se acerque con malas intenciones y, al mismo tiempo, llamar la atención de la gente alrededor. Y no se queda ahí, porque también trae linterna y luz parpadeante, lo que lo convierte en un accesorio práctico incluso en situaciones del día a día.

El chip antirrobo que está arrasando en Lidl

Si algo llama la atención del dispositivo antirrobo EasyMaxx es lo poco que ocupa. Apenas mide 6,3 x 3,8 x 2,5 cm y pesa 60 gramos, así que puedes engancharlo al cinturón, meterlo en un bolsillo o llevarlo sujeto a la chaqueta sin darte cuenta de que está ahí. Eso es lo bueno: no molesta nada, pero cuando lo necesitas responde al momento.

Y lo mejor es que es resistente a salpicaduras, lo que significa que la lluvia o un descuido no lo dejan fuera de juego. Un detalle que agradecerán quienes pasan mucho tiempo al aire libre, hacen deporte o simplemente no quieren preocuparse demasiado por cuidarlo.

Una alarma que impone respeto

El dato más llamativo es su potencia sonora. Con un nivel de 110 dB, el ruido que emite es equivalente al de un concierto o al de un taladro eléctrico. En la práctica, resulta imposible que pase desapercibido. Es justo ese golpe de sonido el que consigue disuadir a cualquiera que intente acercarse con malas intenciones. También es útil en otras situaciones: si sufres una caída, te pierdes en un entorno con poca visibilidad o necesitas llamar la atención de alguien, la alarma se convierte en un recurso inmediato.

Este sistema no requiere complicadas configuraciones. Funciona con cuatro pilas LR44, ya incluidas, y está listo para usar desde el primer momento. La autonomía, teniendo en cuenta el uso esporádico que se le da, resulta suficiente y práctica para el día a día.

Linterna y tres modos de luz de seguridad

El aparato no se limita sólo a la alarma sonora, también incorpora tres opciones de luz: una fija que funciona como linterna y dos modos parpadeantes (uno rápido y otro más lento) pensados para hacerte visible en situaciones de riesgo o poca iluminación. Esto lo convierte en un gadget polivalente, válido tanto para emergencias como para tareas cotidianas.

Imagina, por ejemplo, que vuelves a casa de noche y la calle está poco iluminada: en lugar de usar la linterna del móvil, puedes recurrir al dispositivo y mantenerlo a mano para ambas cosas, tanto como luz como alarma. O, en otro caso, si sales a correr al anochecer, puedes activar la función parpadeante para que los coches te vean con facilidad. Pequeños usos que marcan una gran diferencia en seguridad personal.

Precio y disponibilidad en Lidl

Uno de los grandes atractivos de este producto es su precio. Normalmente ronda los 29,99 euros, pero Lidl lo ha rebajado a 11,99 euros, lo que lo hace especialmente accesible. Y como suele ocurrir con estas ofertas, lo más probable es que vuele en pocas semanas, ya que combina utilidad con un coste muy bajo. Pero debes saber que sólo se vende en la tienda online de Lidl.

La relación calidad-precio es difícil de superar: hablamos de un artículo que une alarma potente, linterna, luces de seguridad y tamaño portátil, todo en un mismo dispositivo. El dispositivo antirrobo Easymaxx no promete ser infalible, aunque sí que es algo práctico para que vayas más seguro. Su tamaño reducido, su precio rebajado y las distintas funciones que integra lo convierten en un accesorio que realmente merece la pena llevar siempre encima.

En un momento en el que la inseguridad está en boca de muchos, tener un dispositivo que puede activarse en segundos y llamar la atención de todo el mundo alrededor es un plus que da mucha confianza. Y lo mejor de todo es que no hace falta gastar mucho dinero ni complicarse para conseguirlo.