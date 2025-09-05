El Gobierno también echa la culpa al cambio climático del flujo migratorio y la avalancha de pateras

El cambio climático es el nuevo comodín del Gobierno al que culpar de los problemas y las crisis nacionales. Además de desatar los incendios forestales de este verano, también está detrás de la llegada masiva de pateras a España, según sostiene la ministra de Migraciones, Elma Saiz.

Tras una visita este jueves a Níjar (Almería), un día después de la muerte de siete inmigrantes ilegales en aguas andaluzas, la ministra ha atacado a Vox y al PP por sus políticas «inhumanas» en materia migratoria, y también ha cargado contra el cambio climático, que no puede defenderse. «Muchos de los movimientos migratorios desde África tienen su causa no sólo en conflictos bélicos, porque en los últimos siete años ha habido varios golpes de Estado, sino también en el cambio climático, que produce importantes flujos migratorios. Por eso hay que tener coherencia y no practicar una política hipócrita», ha aseverado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya habló en 2021 de «refugiados climáticos» durante su intervención en un acto de ACNUR.

Con la última avalancha de pateras, al menos 523 inmigrantes ilegales han llegado a la provincia de Almería en las dos últimas semanas, según datos de Cruz Roja, que no incluyen a aquellos inmigrantes que han alcanzado el litoral por sus propios medios (sin la ayuda de Salvamento Marítimo) y no han sido interceptados por las autoridades.

La ministra también ha defendido el papel en la economía española de los inmigrantes, que «vienen a nuestro país para emprender proyectos de vida», y ha recalcado que en Andalucía hay más de 350.000 extranjeros afiliados, 70.000 de ellos en la provincia almeriense.

El delegado del Gobierno en Almería, Pedro Fernández, destacó este jueves precisamente que el flujo migratorio rumbo a Almería está disminuyendo respecto a años anteriores, con una media anual de 7.000 llegadas y picos de hasta 12.000 en 2018, datos que chocan con la afirmación de la ministra. Frontex atribuye estos flujos en la ruta hacia Occidente a la inestabilidad en el Sahel y la actividad de las mafias.

Sobre el binomio emergencia climática-incendios, el último balance del Ministerio del Interior, ofrecido el 29 de agosto, informó de 56 pirómanos detenidos y 142 investigados por agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional con relación a los incendios forestales registrados en España durante el verano. A ellos habría que sumar los pirómanos detenidos por incendios urbanos, a los que incluso se les ha prohibido acercarse a los municipios afectados.

Por último, la ministra ha criticado al líder de Vox, Santiago Abascal, por pedir «el hundimiento y la confiscación» del Open Arms, y al PP de Alberto Núñez Feijóo​ por pedir el despliegue de la Armada para frenar el fenómeno migratorio. Saiz ha pedido a ambos partidos que «respeten los derechos humanos».