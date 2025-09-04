Detenido un pirómano tras incendiar un parque en Algeciras, darse a la fuga y enfrentarse a la Policía

La Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de provocar varios incendios en Algeciras (Cádiz) durante la noche del martes en las inmediaciones del parque del Centenario que arrasaron parte del entorno natural. El presunto pirómano se enfrentó a los agentes y ofreció una fuerte resistencia a su arresto.

Las llamadas de alerta de los vecinos informaban de varios focos. Según la Policía, las llamas se iniciaron en diversos contenedores y se propagaron a la vegetación en el interior del parque, en la barriada de San García.

De inmediato, se movilizaron varias dotaciones de Policía Nacional, Policía Local, Bomberos y efectivos del Infoca, que sofocaron los diferentes focos registrados. Los vecinos y testigos ofrecieron a los agentes la descripción del presunto autor, que todavía se encontraba en las inmediaciones cuando se declararon nuevos incendios. Los Bomberos tuvieron que volver a intervenir.

La Policía Nacional localizó al sospechoso minutos más tarde, y al ser requerido para su identificación se dio a la fuga a la carrera. Fue alcanzado a la altura del paseo marítimo de Getares, pero se resistió activamente a su detención. Dada su agresividad y su elevado estado de agitación, se pidió el apoyo de más dotaciones policiales para proceder a su inmovilización. Finalmente, fue reducido y detenido. Dos agentes resultaron heridos leves durante el forcejeo, mientras que el presunto pirómano fue trasladado a un centro sanitario para su valoración.

El parque del Centenario, inaugurado en 2007, está integrado en la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo, actúa como refugio de invertebrados litorales, reptiles, murciélagos y aves y es punto de interés ornitológico en época de migración.

El incendio de este martes en este parque se suma a otros tres fuegos urbanos registrados en la última semana: uno el pasado sábado en la avenida Villanueva, frente al puerto, otro esa misma noche en el paseo de la Cornisa, detrás del cementerio, y otro el domingo en un callejón de la calle Sindicalista Luis Cobos. La Policía investiga si existe relación entre ellos y si una misma persona está detrás de estos fuegos.

Los incendios forestales de este verano en España han dejado ya 56 pirómanos detenidos y 142 investigados por agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional, según el último balance del Ministerio del Interior, ofrecido el 29 de agosto.