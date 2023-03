The Weeknd, artista más popular del mundo según el Guinness World Récords

The Weeknd continúa siendo imparable. Estadísticamente, el canadiense se ha convertido en el artista más popular del mundo según, Guinness World Records. La organización le dio el título al artista este lunes, después de analizar los datos de Spotify de algunos de los nombres más importantes de la industria de la música a nivel mundial.

Teniendo en cuenta que desde el pasado mes de febrero The Weeknd tiene el récord como el primer, y hasta ahora el único artista en la historia de Spotify en alcanzar los 100 millones de oyentes mensuales, este título solo se lo podía llevar él.

A las pocas semanas de alcanzar los 100 millones de oyentes, el artista canadiense comenzó a ganar aún más seguidores en la plataforma digital de música en streaming, llegando hasta los 111,4 millones de oyentes, según el informe emitido por Guinness World Records.

.@TheWeeknd is officially the world’s most popular artist according to Guinness World Records after achieving two new feats:

•Most monthly listeners on Spotify (111.4 million).

• First artist to reach 100 million monthly listeners on Spotify. pic.twitter.com/559B3I8ldX

— Pop Crave (@PopCrave) March 21, 2023