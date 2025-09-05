Montoya ha regresado a la televisión. El de Utrera, nada más poner punto y final a su paso por los Cayos Cochinos de Honduras, se vio obligado a apartarse del foco mediático por motivos de salud. Al fin y al cabo, había encadenado dos realities seguidos de gran exigencia mental, como fueron La isla de las tentaciones 8 y Supervivientes 2025. Por ese mismo motivo, tomó la drástica decisión de alejarse de la televisión para ponerse en manos de profesionales. Así pues, el pasado jueves 4 de septiembre, el andaluz tomó la decisión de regresar, y hacerlo en una fecha señalada como era el estreno de Supervivientes All Stars 2025. «Estoy muy emocionado de revivir todo de nuevo, y muy contento. Creo que tenía que estar aquí, donde me han dado todo», confesó a Jorge Javier Vázquez. Por si fuera poco, reconoció que el verano le sirvió para aprender a que «no todo vale».

«Te he echado de menos», confesó Jorge Javier Vázquez, dando por cerrada la primera conexión en directo con Montoya. Una vez entró el plató, el sevillano se sintió abrumado con la reacción tan bonita que tuvo el público: «Me causa muchas emociones volver… es un plató al que le debo mucho. Para lo bueno y lo malo ha sido un punto de inflexión, pero… ¡Agradecido a este público tan guapo!», exclamó. En el centro del plató, el presentador de Supervivientes All Stars 2025 quiso compartir algo con el ex novio de Anita Williams: «Me acuerdo que cuando tenía menos años había unos premios en los que Emilio Aragón, que recibió una vez un premio, dijo algo que se me quedó grabado: ‘El mundo de la televisión es complicadísimo. A veces es muy duro y no se pasa bien. Pero cuando se pasa bien te compensa…’». Acto seguido, el catalán le deseo que pase «los mejores momentos posibles».

Lejos de que todo quede ahí, durante su paso por el plató del reality, Montoya desveló si había tenido algún tipo de relación con alguien: «No, mi alma. Ojalá. La última vez… Tendría que preguntárselo a mi mano. No me ha gustado nadie, ahora mismo estoy tranquilo. Mi corazón solamente está abierto al cariño de la realidad de la calle. Agradecido a eso».

Por si fuera poco, durante la gala, el de Utrera se emocionó muchísimo. Nos referimos al instante en el que Alejandro Albalá acabó entre lágrimas al ser el primer concursante de Supervivientes All Stars 2025 en hacerse con el collar de líder. Antes de dar paso a un vídeo, Jorge Javier Vázquez quiso recordar que Montoya también lo «dio todo» durante su edición.

Montoya se emocionó y pidió perdón por no ser capaz de controlar su emoción. Es más, se sentía agradecido por haber tenido la oportunidad de vivir una experiencia así: «Me recuerdan que, al final, por muy mal que piense que he pasado, yo también he sido superviviente». Además, confesó que, durante este tiempo, recordó exclusivamente lo malo vivido en Honduras: «Por eso, todo no vale. Lo que vale es esto, quedé en una posición elegante, gané pruebas, lo viví todo… pero muy contento y gracias de corazón por este video».