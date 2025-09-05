La guerra comercial enfría el mercado laboral de Estados Unidos y confirma un recorte de tipos

El último informe del empleo en Estados Unidos ha confirmado el escenario más temido por el mercado: el enfrío del mercado laboral en la mayor economía del mundo, un dato que sella un recorte de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) en septiembre. La Oficina de Estadísticas Laborales ha confirmado este viernes que al cierre de agosto, sólo se crearon 22.000 empleos en EEUU, muy por debajo de las expectativas de los analistas, quiénes buscaban una cifra superior a los 100.000 empleos.

Así, la tasa de paro asciende a 4,3%. En lugar de tumbar a los índices, esta noticia ha apuntalado a los futuros del parqué de Nueva York: el S&P 500 ha escalado un 0,18%, el tecnológico Nasdaq, un 0,63% y el Dow Jones cotiza plano. En este sentido, la doble misión (máximo empleo e precios estables) de la Reserva Federal (Fed) se complicará más.

Noticia de última hora, habrá ampliación en breve.