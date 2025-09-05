El delegado del Gobierno de Cantabria alienta las protestas propalestinas en la Vuelta

La Vuelta a España sigue atrayendo protestas propalestinas para pedir la expulsión de Israel Premier-Tech. Un movimiento que estalló en Bilbao con el boicot de la carrera y que continúa en Cantabria con la presión de los manifestantes y de personajes políticos para alentar la salida de los israelíes.

Durante la 13ª etapa, en Cabezón de la Sal, se han producido varios intentos de boicotear la marcha del pelotón y seguir poniendo en riesgo la seguridad de los ciclistas. Desde las caceroladas por la mañana frente el Ayuntamiento de la localidad cántabra, donde lucía una bandera de Palestina en el balcón, hasta el bloqueo de un grupo de personas que protestaban en el acto de firma de los corredores antes del inicio, el que ha tomado la palabra ha sido el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares.

Defensa a los manifestantes de la Vuelta

Además de sumarse a la iniciativa de apoyar a los activistas, argumentó que el foco «no debería estar en ellos» ya que «de forma pacífica y sin incidentes, lo único que hacen es reclamar una causa justa». En la etapa cántabra, Casares desplegó casi 400 agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para que no se repita lo ocurrido en tierras vascas.

El secretario general del PSOE cántabro trasladó un mensaje de solidaridad con el pueblo de Palestina: «Estamos hablando del respeto a los derechos humanos y lo que está pasando. Lo que está haciendo el Estado de Israel es el genocidio de un Estado contra el pueblo indefenso. Esto no va de una guerra, esto va de una masacre que ha causado ya 70.000 muertos en la Franja de Gaza, muchos de ellos niños y niñas», lamentó.

Es por ello que ha defendido «el grito de un pueblo y un país, España, para que esto acabe ya». Un hilo donde criticó «el silencio que estamos viendo en muchos rincones del mundo frente a lo que está pasando».