El alcalde de Bilbao también carga contra el boicot a la Vuelta: «Son reconocidos por intolerantes»

Juan Mari Aburto, alcalde de Bilbao, se ha pronunciado acerca de la polémica que ha generado la Vuelta a España. A raíz del boicot contra la participación de Israel, lo que era una competición deportiva se ha convertido en una pelea política en la que no ha dudado en señalar el grave perjuicio que dejaron los activistas en la manifestación.

Entre sus declaraciones sembró la duda de que un sector verdaderamente fuese para defender los intereses del pueblo de Palestina: «Tengo mis dudas porque los grupitos causantes de los incidentes son hoy reconocidos por intolerantes, por cargarse la imagen de Bilbao y por privar al resto de la ciudadanía de un evento deportivo».

«No les importó en riesgo la seguridad y la vida de los profesionales. Perdieron la oportunidad de ofrecer una estampa de solidaridad, humanidad, reivindicación, pero desde el respeto», añadió.

Discurso que utilizó para condenar el mensaje que lanzó el líder de EH Bildu, calificándolo como «vergüenza ajena» por tener que leer en redes sociales «la exaltación de lo ocurrido, felicitarse por ello y mantener que Euskadi es un referente por ese comportamiento».

Llamamiento del alcalde de Bilbao

Es por ello que Aburto había hecho un llamamiento a «todos los partidos del Ayuntamiento» para juntarse y condenar el grave comportamiento que han tenido los radicales que «han perjudicado la imagen de Bilbao». Aunque también aclaró el total compromiso del consistorio contra el genocidio de Gaza, la violencia israelí y los asesinatos de Hamas, zanjó con que está a favor de la reivindicación siempre y cuando «no se pongan en riesgo la vida de personas, y menos en nombre de Bilbao».

Durante los asentamientos en las calles bilbaínas, la policía municipal y la Ertzaintza tuvo mucho trabajo para relajar la tensión y evitar que el asunto se descontrolase aún más, algo que quiso agradecer el alcalde, destacando «su labor, rápida respuesta y el hecho de tratar bien al que se porta bien y cuidarles de los que se portan mal».