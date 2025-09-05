Los ceviches triunfan en los mercados de Madrid

Los mercados madrileños, además de referentes para la compra de los mejores productos frescos para disfrutar cocinando en casa la comida más saludable, son también el lugar ideal para comer en sus puestos y zonas comunes especialidades culinarias y de otras latitudes preparadas al momento con productos de mercado.

Entre las cocinas internacionales que están triunfando en los mercados de la capital, se ha hecho sitio la peruana, con el ceviche, declarado patrimonio cultural de Perú el año 2004, como máximo, pero no único exponente.

El secreto de un buen ceviche (cebiche o sebiche) reside en la frescura y calidad de los ingredientes y en la inmediatez de su consumo una vez preparado, lo que convierte a los mercados en el escenario perfecto para su presentación.

La receta básica de este plato incluye pescados blancos (corvina, lubina, mero…) o mariscos (camarones, pulpo, mejillones…) que se marinan con el zumo recién exprimido de limones o limas, y se acompañan de ají limo, cilantro recién picado, plumas de cebolla morada y, en muchos casos, granos de maíz, pero cada puesto de mercado le da su toque único para ofrecer sus propias especialidades.

Si quieres disfrutar de este plato fresco, vibrante y con carácter, no dejes de visitar estos puestos de mercado.

Ceviches & Wok: Perú Street Food en Prosperidad.

Ceviches & Wok es el reflejo de la pasión por la gastronomía peruana de Jowee Abregu, propietario y chef de este puesto en el que podrás disfrutar de platos. Únicos, tradicionales e innovadores, entre los que, además de los ceviches, destacan los tiraditos y los woks.

Recientemente han abierto también un restaurante en la calle Corazón de María, 57, en el barrio de Prosperidad.

Mercado de Prosperidad

C/ López de Hoyos, 81

El Mono de la Pila: ceviches finos

El Mono de la Pila es uno de los principales referentes para los apasionados de este plato gracias a su especialización en ceviches frescos, con sabores únicos, hechos al momento con ingredientes frescos y de calidad que seleccionamos cuidadosamente del propio mercado.

Su carta incluye ceviches de pescado, pulpo y gamba, acompañados de salsas al tigre, al chipote, al coco, a la pasión, Pacífico o Jipijapa.

Obligado a probar sus huancaínas (patatas).

Mercado Antón Martín

C/ Santa Isabel, 5

Tripea: Come y flipa con la auténtica cocina de mercado.

De la mano del chef Roberto Martínez Foronda, Tripea fusiona los sabores de Perú y el sudeste asiático, logrando una propuesta única que anima a repetir a quienes consiguen reservar una mesa en este demandado local del mercado de Vallehermoso.

Su menú degustación consta de 8 pases, entre los que se incluyen el ceviche de atún “carretillero”, el de pulpo a la plancha o el de mejillones al wok, a los que se suman los chifa dumpling y la carrillera guisada, además del postre dulce.

Mercado de Vallehermoso

C/ Vallehermoso, 36

La Chalaca: los ceviches de Puerta del Ángel.

La Chalaca tiene como especialidades ceviches, causas limeñas y choritos a la chalaca que acompañan de auténticas cervezas peruanas, Cusqueña, Pilsen y Cristal.

Mercado Tirso de Molina

C/ Doña Urraca, 15

País de los ceviches

En este puesto del mercado de San Fernando, en el corazón de Embajadores, podrás disfrutar de ceviches y tiraditos de corvina, perca, pota y marisco, leche de tigre, arroz de chaufa, causa limeña.

Mercado de San Fernando

C/ Embajadores, 41

Madriski

La propuesta de Madriski incluye varios tipos de ceviche, tanto de pescado blanco como de atún y de langostinos, que puedes completar con sus gyozas, baos y patacones.

Mercado de Vallehermoso

C/ Vallehermoso, 36

El chiringuito peruano

Junto a la plaza de España, en el mercado de los Mostenses, encontramos este puesto de comida peruana que ofrece menú del día, con el ceviche como protagonista, a precios muy competitivos.

Mercado de los Mostenses

Plaza de los Mostenses, 1

Limeñita

Ceviches, tamal de cerdo o pollo, causa limeña, empanada criolla y papas a la huancaína completan una carta de comida típica peruana preparada al momento con ingredientes de mercado.

Mercado Santa María de la Cabeza

Paseo Santa María de la Cabeza, 41

Y ya si lo acompañas con alguna de estas cervezas artesanales que te vas a encontrar en los mercados de Madrid, cierras una degustación gastronómica de diez.