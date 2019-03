‘The Walking Dead’: Una nueva polémica salpica a un personaje por su extremada violencia

'The Walking Dead' cuenta con un personaje extremadamente violento: ¿De quién se trata?

‘The Walking Dead’ es una de las series más espectaculares de los últimos tiempos. Es evidente que es realmente ingeniosa, temporada tras temporada. Por ese mismo motivo, es una de las que más capítulos cuenta a sus espaldas por la espectacularidad de su guion. ¡Es una auténtica maravilla!

Una de las grandes características de ‘The Walking Dead’ es, sin lugar a dudas, que jamás dejarás de llevarte sorpresas. Todos y cada uno de los personajes hacen del conjunto uno verdaderamente especial. Con lo cual, es evidente que todos ellos levantan pasiones, tanto para bien como para mal.

Existe un personaje en particular que no ha traído muy buenas sensaciones a los espectadores de ‘The Walking Dead’. Es más, no están del todo de acuerdo con algunas de sus acciones. Muchos lo califican como “innecesarias” e, incluso, “demasiado violentas”. Pero cuidado, puedes encontrarte con spoilers.

Su primera aparición tuvo lugar en el capítulo titulado ‘Adaptation’ y, en tan solo cuatro episodios en ‘The Walking Dead’, hemos descubierto que Alpha es una de las antagonistas más sanguinarias y, sobre todo, despiadadas de la conocida y prestigiosa serie.

En ‘Bounty’ (episodio 11 de la temporada 9), Alpha demostró su completa frialdad puesto que obligó a una madre a separarse de su hijo, a merced nada más y nada menos que de los Caminantes. Lejos de que todo quede ahí, recientemente hemos visto lo sumamente cruel que puede llegar a ser en muchas ocasiones la líder de los Susurradores.

“Alpha está loca”, decía algún comentario en Twitter. “¿Qué clase de alambre es capaz de cortar el cuello en tan solo dos segundos?”, rezaba otro. Todos están absolutamente sorprendidos con ella. Es más, muchos piensan que se trata de una violencia complemente “gratuita” y “asquerosa”. ¿Tú qué piensas al respecto?