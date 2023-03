Terelu Campos se sincera en ‘Sálvame’ sobre su cáncer

Terelu Campos vivió hace un par de días un momento de lo más emocionante. El pasado martes recibió un galardón en los Premios Fearless 2023 por dar visibilidad al cáncer de mama. El premio se lo entregó Alejandra Rubio, su hija, haciéndolo en aun más especial. Ayer mismo acudió a su puesto habitual en Sálvame donde el público se puso en pie para celebrar el reconocimiento.

La presentadora ha comenzado el programa repasando un poco su discurso. “Yo lo que dije fue que todavía estoy en el proceso. Hasta julio no se cumplirán cinco años de mi segundo cáncer. Queda muy poco. Eso me alegra y me asusta a la vez por las circunstancias de haber pasado uno y al año otro, etc.”, se ha sincerado la hija de María Teresa Campos. “Yo tomé una decisión muy radical y trascendental para el resto de mi vida, que fue una doble mastectomía. Eso ha conllevado algunas dificultades en mi vida diaria, que está menos normalizada que hace cinco años, cuando me la realicé”, ha añadido.

Terelu Campos ha recibido un premio de la mano de su hija Alejandra por dar visibilidad en la lucha contra el cáncer de mama

Terelu Campos ha profundizado un poco más en sobre cómo había llevado el cáncer todos estos años y sí en se arrepiente de esa mastectomía. Sobre esta ha revelado que no puede dar una respuesta rotunda porque ella ve “los pros y los contras”. Con ella ha reducido al máximo la posibilidad de aparición de nuevos cánceres, aunque ha reconocido que ha afectado a sus relaciones. “Ha sido un antes y un después. Es una realidad que asumes, pero tiene un poso de tristeza”, ha confesado la presentadora.

Al futuro lo mira con algo de temor. “Yo tengo que confesar que le he dicho a mi oncólogo que no quería dejar la medicación porque me da miedo. Después de once años de tratamiento, el ser humano se acostumbra a todo”, ha contado Terelu. Más adelante deberá someterse a nuevas pruebas en este caso genéticas y “sobre todo por Alejandra”, por si acaso hubiera altas posibilidades de que el cáncer resultara hereditario.

Es una pena que todo esto haya sucedido en el espacio de Sálvame reservado solo para los espectadores de mitelePLUS, ya que la presentadora ha lanzado a continuación un importante alegato a cámara sobre la importancia de la investigación y la sanidad pública. “A mí me parece perfecto que haya una autovía de la hostia, pero si estoy muerta para qué me sirve”, ha finalizado su mensaje Terelu Campos con gran contundencia .