Terelu Campos sorprende con un dardo envenenado a Gabriela Arrocet

Hace unos días se daba a conocer la noticia de que Gabriela Arrocet se había convertido en la nueva concursante de Supervivientes 2023 para ocupar el puesto de Patricia Donoso, quién decidió abandonar el programa por motivos personales. El pasado lunes durante el programa Sálvame, Terelu Campos quiso mandarle un mensaje tras su salto en helicóptero.

Gabriela Campos siempre se ha posicionado del lado de su padre Bigote Arrocet lo que le ha provocado enfrentarse en varias ocasiones a la familia Campos, incluso hace unos meses se atrevía a llamar tonta en directo tanto a Terelu Campos como a Carmen Borrego. Ahora, durante su video presentación y minutos antes de dar su salto en el helicóptero para iniciar su aventura en Supervivientes, ha querido decir unas palabras: “Soy la hija de Gabriela Velasco, una gran presentadora de televisión Chilena de la talla de María Teresa Campos”, comentó.



Terelu Campos al escuchar estas palabras quiso dar su opinión durante el programa Sálvame, aunque eso sí, no se mostraba muy afectada, pues aseguraba estar acostumbrada a escuchar estos comentarios: “A mí que hable Gabriela de mí es como ciencia ficción porque no me ha visto en su puñetera vida”, le explicaba al resto de sus compañeros: “Otra cosa es que dijeran están hablando los hijos de Edmundo porque si hemos tenido relación real, pero es que con Gabriela ni la he visto”, comentaba.

Por otra parte quiso darle las gracias tanto a Ana Rosa Quintana como a Joaquín Pratt por haber defendido a su madre en directo. Adela González le preguntaba que qué haría ella si Gabriel Arrocet se pusiera a hablar de María Teresa Campos: “Depende de lo que diga, si es susceptible de demandar, pero vamos… yo cojo el AVE, es lo único que tengo claro”, dejaba caer.