Ana Rosa Quintana: el valioso consejo a Kiko Rivera tras lo sucedido con Isa Pantoja

Si algo tienen en común Ana Rosa Quintana y Kiko Rivera es que los dos han pasado por una complicada situación debido a una enfermedad que les ha hecho tomarse la vida de otra manera. Durante El programa de Ana Rosa han vuelto a analizar todas las noticias relacionadas con el ictus que le dio a Kiko Rivera y todos los problemas que han surgido a raíz de este acontecimiento.

Mientras que el DJ estaba ingresado en el hospital, su hermana Isa Pantoja no ha podido verle. Por si fuera poco, respecto a Isabel Pantoja, no acudió al lugar por recomendación de los médicos de su hijo, pues su relación no es muy buena y podría causarle una caída en su recuperación al verla. Sin embargo, y tras darle el alta, Kiko Rivera pidió expresamente que su hermana no fuera a verle a casa.

Ana Rosa Quintana envía un valioso consejo a Kiko Rivera: "Te voy a decir una cosa por tu bien".

“No me arrepiento de haber ido, lo siento así y ya está. No entiendo por qué se nos dice que mejor no ir a verle porque se altera, pero allí no paran de ir amigos a hacerse fotos con él”, comentaba Isa Pantoja muy enfadada.

En cuanto a Kiko Rivera, no dudó en utilizar su Instagram para lanzar un contundente mensaje: “Váyanse de mi casa, que pueda salir a dar un paseo como me ha mandado el doctor. Mi madre no va a venir, ni muchísimo menos mi hermana, así que déjenme recuperarme, os lo pido por favor. Todavía me funciona la cabeza para tomar decisiones”.

Isabel Pantoja: "El Programa de Ana Rosa" confirma que la artista está informada sobre la situación de Kiko Rivera.

Todos los detalles en https://t.co/N2eiRdvhkk

Ante estos mensajes, Ana Rosa Quintana ha querido mandar un importante mensaje al DJ, pidiéndole que deje los enfados y se tomen las cosas con tranquilidad: “Cuando uno ha vivido una situación como la que ha vivido él, que ha pasado mucho miedo, hay que pensar en positivo. No se puede ya estar en si es un paripé o no es un paripé, porque hacer la lectura más negativa, no es bueno para la salud”, aconsejaba la presentadora a un Kiko Rivera envuelto en polémicas familiares.