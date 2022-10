Isa Pantoja se pronuncia ante las duras críticas de varios compañeros de ‘Sálvame’

Kiko Rivera, el hijo de Isabel Pantoja, sufrió un grave ictus que le ha mantenido cuatro días ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Aunque este ya ha sido dado de alta y se encuentra en su casa descansando, los medios han comenzado a cuestionar el hecho de que no recibiera visitas ni de Isa Pantoja, su hermana, ni de su madre.

Isa Pantoja acudió al hospital el mismo día de su ingreso, pero debido a la normativa del hospital le fue imposible verlo. A las personas ingresadas en la unidad de observación solo se les permiten las visitas en un horario determinado y solo a una persona del entorno del paciente.

“Que le altere lo respeto y por eso no he ido a verle. Fin”, respondía Isa Pantoja #yoveosálvame https://t.co/ICx2k78jiP

La hermana de Kiko Rivera estuvo el pasado fin de semana en El programa de Ana Rosa dando explicaciones sobre la situación y contó que su madre lo había pasado mal por no poder ver a su hijo mientras estuvo ingresado. Irene Rosales, mujer de Kiko Rivera, explicaba los motivos tras esta decisión: “Kiko no tenía una relación ahora mismo de lo más normal con la madre y, emocionalmente, le puede alterar un poco ver a su madre en estas condiciones”.

Isa se quejaba a través de las redes sociales de que otras personas sí hayan podido visitarle mientras que ella y su madre no. José Antonio León, reportero de Sálvame, comentaba en el programa que “tenemos poca memoria para trabajar en televisión, se nos olvida que son familia pero que no se nos olvide que se llevan a matar, lo han dicho ellos en plató y abiertamente”. Una dura respuesta en forma de crítica a las palabras de la hija de Isabel Pantoja.

La respuesta de Isa Pantoja llegaba a través de Twitter respondiendo a la revista Lecturas. En el tweet, se preguntaba por qué solo se le criticaba a ella cuando existían otras personas que habían actuado igual.

LO que yo digo es POR QUÉ SE ME CUESTIONA A MI QUE VAYA EL VIERNES A SABER COMO SIGUE, cuando amigos lo han hecho, puesto que han reconocido que sólo entraba Irene a verle en ese momento, y esas visitas no las cuestionan.

Que le altere lo RESPETO y por eso no he ido a verle. fin

— Isa P (@IsaPantojam) October 24, 2022