Isa Pantoja confiesa cuánto dinero le debe Kiko Rivera

Isa Pantoja y Kiko Rivera no están pasando por su mejor momento. Desde hace unos meses, su relación no es la misma. Ahora que el DJ parece haber dejado a un lado sus problemas con Isabel Pantoja, parece que ahora tiene muchos frentes abiertos con su hermana. Algo por lo que la joven ha querido pronunciarse.

El pasado miércoles 19 de octubre, en el Club Social de El programa de Ana Rosa, Isa Pantoja quiso dejar clara su opinión ante la actitud de Kiko Rivera: “No sé si mi hermano debe dinero a Hacienda, pero a mí, sí”, reconoció. Algo que, como era de esperar, dejó sin palabras a todos los allí presentes.

Todo comenzó cuando El programa de Ana Rosa recordó que el hijo de la tonadillera aseguró estar “saneado económicamente”, a pesar de que la sanción impuesta por Hacienda ha sido publicada en el BOE. “Yo me alegro de que no tenga ninguna deuda con Hacienda, porque ellos no son tan pacientes como yo”, espetó Isa Pantoja.

«Me dijo que no me devuelve el dinero porque no le da la gana y que tengo que ir a su casa a pedírselo», dice enfadada con su hermano #AR19O

https://t.co/PXavDUz48S — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) October 19, 2022

Acto seguido, la hija de la tonadillera aseguró que su hermano le debe más de 6.000 euros. Eso sí, no ha compartido la cuantía exacta de esta deuda. “Él me dice que no me lo devuelve porque no le da la gana y que tengo que ir yo a su casa a pedírselo”, aseguró Isa Pantoja, ante la atenta mirada de sus compañeros de El programa de Ana Rosa.

Por si fuera poco, la colaboradora reconoció que estudiar el Grado de Derecho le está viniendo muy bien para este tipo de situaciones: “Estoy enterada de más cosas y así ya no me tomarán por tontita. Una se forma y aprende”. Irene Rosales y Kiko Rivera no tienen ningún tipo de relación con Isa Pantoja, aunque sí la han retomado con Anabel Pantoja.

La colaboradora de El programa de Ana Rosa reconoció que, actualmente, tiene una buenísima relación con la sobrina de la tonadillera: “Tengo contacto con ella todos los días desde que operaron a Bernardo. La cosa está mejor, está estable”. Es más que evidente que, después de todo, será complicado que los hermanos retomen el contacto.