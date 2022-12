Terelu Campos sorprende con un inesperado reproche a Anabel Pantoja

Terelu Campos se encuentra algo molesta por la actitud que ha tenido Anabel Pantoja con ella. La presentadora ha dejado claro que no le parece bien que la sobrina de Isabel Pantoja pague con ella su enfado por la cobertura informativa de la muerte de su padre en Sálvame.

La hija de María Teresa Campos ha hablado de ello tanto en su columna de la revista Lecturas como en plató en directo, donde ha sido muy contundente: “La porquería solo para mí, no”. Terelu ha contado en el blog cómo y dónde fue el reencuentro con Anabel: “En maquillaje, antes de entrar en el plató del debate de La isla de las tentaciones”.

Ambas no se habían visto después de que la sevillana perdiera a su padre, Bernardo Pantoja. A pesar de ser presentadora de Sálvame, Campos se posicionó en contra de la manera en que el programa cubrió la noticia desde el tanatorio de Sevilla al que llevaron al fallecido. “Me parecía terrorífico que tuvieras que soportar ese mal rollo mientras te despedías de tu padre”, escribió el pasado miércoles 14 para la revista Lecturas.

“Debe ser que eso no cuenta para nada”, se ha expresado entre molesta y triste la presentadora tras comprobar en su reencuentro que Anabel Pantoja está enfadada. “Le pregunté si estaba enfadada y me contestó que para nada lo estaba. Sus palabras decían que no, pero su tono seco y su gesto decía que sí lo estaba”, ha confesado Terelu Campos sobre el encuentro.

Ya en Sálvame, se ha quejado de la falta de sinceridad de Anabel y de que le eche las culpas solo a ella por lo que se ha emitido en el programa: “No decido los contenidos del programa ni controlo quién va al tanatorio a liarla. No está en mi mano”. “Allá cada cual, con su conciencia, pero quiero que sepas, Anabel, que la mía la tengo muy tranquila con respecto a ti”, ha dicho dirigiéndose directamente a la aludida.

“No quiero tu gratitud, ni la pido. Solo pido ser justos en la vida y creo que tu comportamiento conmigo el otro día fue todo menos justo”, se ha defendido Terelu Campos. Sin embargo, también ha demostrado que no le guarda rencor y no le importaría hablar con ella: “Si yo tengo un problema con un compañero lo hablo y se lo digo”. Además, a pesar de todo ha querido desearle “de corazón” que pase “unas bonitas navidades”.