Terelu Campos, ante las lágrimas de Carmen Borrego en ‘Sálvame’: “No lo voy a consentir”

El pasado miércoles 14 de diciembre pudimos disfrutar de una nueva entrega de Sálvame en Telecinco. Una de las protagonistas de la tarde fue, inevitablemente, Carmen Borrego. Y todo por la exclusiva que ha concedido a Lecturas, en la que ha confesado que no está atravesando su mejor momento a nivel personal. Entre otras cuestiones, por el distanciamiento de la hermana de Terelu Campos con su hijo y su nuera.

“Este tema me produce mucho dolor y no voy a negar que no estoy pasando un buen momento”, comenzó diciendo Carmen Borrego en Sálvame. Recordemos que la tertuliana lleva, aproximadamente, tres meses sin hablar con su hijo José María, tal y como han informado nuestros compañeros de Lecturas. Esta situación vino dada por las críticas que Paola, su nuera, dedicó tanto a Carmen como al resto de la familia Campos.

La tensión, desde entonces, es más que evidente. Lejos de que todo quede ahí, se ha visto agravada como consecuencia de la Navidad, ya que son unas fechas de lo más señaladas. Lo cierto es que la hija pequeña de María Teresa Campos tiene claro que, lo que más miedo le da, es no poder ver a su nieto cuando nazca: “Espero que todo se solucione, porque no estoy bien”, reconoció, entre lágrimas.

Carmen Borrego rompe a llorar y Terelu Campos sale en su defensa ante la inexistente relación con su hijo#yoveosálvame https://t.co/73hNDAgl1v — Sálvame Oficial (@salvameoficial) December 14, 2022

Al verla en ese estado, Terelu Campos ha tomado partido para dar a conocer su punto de vista al respecto. Y es que ver mal a su hermana es algo que no está dispuesta a tolerar. “El que quiera que tenga buena fe puede comprobar que lo que está diciendo Carmen es verdad”, comenzó diciendo la presentadora de Sálvame, con total serenidad.

“Cuando una persona está muy jodida, sus amigos, su familia lo perciben. No hace falta ser un correveidile”, continuó diciendo. Carmen Borrego se mostró verdaderamente destrozada, tanto es así que tuvo que abandonar el plató. Terelu Campos, al verla de esa manera, reconoció que “yo no puedo ir, porque si voy me caliento”.

Al cabo de un rato, la hija pequeña de María Teresa Campos regresó con sus compañeros. Aun con lágrimas en los ojos, quiso mostrar fortaleza mirando fijamente a cámara: “No puedo con las injusticias”. La madre de Alejandra Rubio, al ver a su hermana vivir de manera tan amarga su experiencia como futura abuela, ha querido dejar algo claro: no va a tolerar que Carmen se arrastre para que absolutamente nadie la pise. “No lo voy a consentir”, insistió la presentadora.