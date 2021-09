El pasado viernes, ‘Sálvame’ dio una de las noticias más sorprendentes del momento: Carmen Borrego regresaba al programa como colaboradora. Un fichaje que, como era de esperar, ha dado muchísimo de qué hablar en la prensa rosa. A pesar de todo, parece que la relación de la hermana de Terelu Campos con La Fábrica de la Tele, su productora, ha cambiado tras su participación en ‘La última cena’.

Un fichaje tras el cual muchos creen firmemente que afecta, de manera directa, a una persona: Terelu Campos. Por ese mismo motivo, Carmen Borrego dejó claro en su primer día como colaboradora en ‘Sálvame’ que, antes de tomar su decisión, quiso hacérselo saber a su hermana. Después de todo lo que ha sucedido, la tertuliana de ‘Viva la vida’, a través de su blog en ‘Lecturas’, ha querido sincerarse.

La madre de Alejandra Rubio no ha dudado en tirar de sinceridad: “La vuelta de Carmen a ‘Sálvame’ es una decisión muy personal en la que yo creo que no deberíamos entrar ninguno a darle consejos antes de tomarla”. Además, añadió: “Una vez que lo ha decidido ya no doy consejos, pero sí puedo opinar”.

Terelu Campos, a través de este espacio en la mencionada revista, reconocía que sabía “las razones que le han llevado a regresar allí y todo el mundo ha visto el acercamiento en las últimas semanas al equipo de este programa y a la productora que lo hace”. Por ese mismo motivo, reconoce, “entiendo sus razones y hay que trabajar. Todos queremos más trabajo, no lo voy a negar”.

Después de todas las especulaciones que han surgido en los últimos días, Terelu Campos ha querido aprovechar su espacio en ‘Lecturas’ para dejar claro que “yo no soy mejor por no volver a este programa y que quede claro que estoy en ‘Viva la vida’ porque es donde quiero estar”. De esta manera tan concreta, deja claro que “no me planteo estar en otro sitio”.

La madre de Alejandra Rubio es consciente de que todos creen que la incorporación de su hermana al programa presentado por Jorge Javier Vázquez va a ser una continua preocupación para ella. Por lo tanto, reconoce que “me niego a sufrir si Carmen lo pasa mal en ‘Sálvame’, porque creo que ya no me merezco pasar por eso. Respeto y apoyo su decisión, pero eso no lleva implícita mi participación en ninguno de mis aspectos sentimentales ni emocionales”.