Terelu Campos: inesperada revelación sobre su vida íntima que deja en shock a Alejandra Rubio

La quinta temporada de La isla de las tentaciones ha aterrizado oficialmente en Telecinco y los dramas no han tardado en surgir. Por ello, y como en cada edición, los colaboradores ya se han puesto manos a la obra para comentar algunos de los momentos del primer programa. Un debate en el que han coincidido Terelu Campos y Alejandra Rubio.

Uno de los temas más comentados estuvo protagonizado por Claudia Martínez, pareja de Javi, quien dejó a todos sin palabras tras confesar que se había liado con dos solteros gemelos de la isla. Aunque no los eligió para tener su primera cita, si lo hizo con Aitor, quien no dudaba en recordarle el pasado que habían tenido juntos. Y es que, también se habían besado en una noche de fiesta hace tres años.

Terelu Campos reacciona a las palabras de Claudia sobre un supuesto lío del que no se acuerda y Alejandra Rubio queda sorprendida con su respuesta🤣 #TentacionesDBT1 https://t.co/NwQFCDoPe7 — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) September 27, 2022

Esta información pilló por sorpresa a la participante, pues no recordaba haber tenido nada con el soltero. Esta situación no pasó desapercibida en el plató de La isla de las tentaciones, donde Terelu Campos salió en defensa de Claudia. «¿Quién no ha tenido una noche de amnesia?», comentó la colaboradora. Unas palabras con las que dejaba estupefacta a su hija, Alejandra.

«Me parece muy raro que no te acuerdes de liarte con un chico una noche», le respondió la joven de 22 años a su madre. Y es que, Rubio no estaba nada de acuerdo con la postura que estaba teniendo Terelu. «Todavía eres muy joven», le dijo su madre al escucharla.

Al ser testigo de este debate entre madre e hija, Sandra Barneda le preguntó a Alejandra si le parecía muy fuerte que su madre haya tenido noches de amnesia. «Sí, un poquito, pero ya la conozco», admitió ella. Por su parte, Terelu Campos se tomó la situación con humor y comentó que ella tenía «mucha vida» y en esa vida hay «amnesia y sustos».