Terelu Campos, tras las críticas a Alejandra Rubio: «¡Hay una hipocresía que alucino!»

Esta noche, a partir de las 22:00 horas en Telecinco, tendremos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de Viernes Deluxe. Es más que evidente que el equipo del programa ha querido comenzar la nueva temporada con buen pie: contando con Terelu Campos como presentadora y con Alejandra Rubio como primera invitada bomba.

Como era de esperar, muchos son los que no han dudado en criticar la decisión de la influencer de sentarse, por primera vez, en el plató de Viernes Deluxe. De ahí que, el pasado jueves 18 de agosto, Terelu Campos terminase por estallar tras los comentarios de varios de sus compañeros de profesión.

Todo comenzó cuando la presentadora de televisión aprovechó la ocasión para dejar claro que tendría que ser la propia Alejandra Rubio quien desvelase el motivo por el que ha decidido sentarse en Viernes Deluxe. Kiko Matamoros no tardó en echar un capote a su compañera, preguntando retóricamente si la joven debía “hacer un máster” para ser entrevistada en el programa de Telecinco.

Terelu Campos defiende a su hija frente a los colaboradores: «Hay una hipocresía aquí que alucino» https://t.co/sQ8oWOwwhf — Sálvame Oficial (@salvameoficial) August 18, 2022

Gema López quiso pronunciarse ante esta noticia, asegurando que esto podría ser “pan para hoy y hambre para mañana”, ya que se sienta por ser nada más y nada menos que la “hija de”. Tras este comentario, Adela González confesó que a Alejandra Rubio se le ha ofrecido en varias ocasiones ser tertuliana del programa, pero ella lo ha rechazado.

A Laura Fa no le convencía esa aclaración, ya que eso no hace que se libre de las críticas. La periodista no tardó en recordar que tanto la influencer como su familia habían “renegado” en numerosas ocasiones de lo que va a suceder, en cuestión de horas, en el programa Viernes Deluxe.

Algo por lo que Terelu Campos, que se encontraba en plató, terminó de estallar: “¡Hay una hipocresía aquí que alucino!”, exclamó. Lejos de que todo quede ahí, quiso mostrarse aún más contundente: “Quiero que ustedes sepan que tenemos, todos, el cum laude en hipocresía”, incidió. Lo cierto es que, pase lo que pase, estamos a punto de presenciar un momento histórico.