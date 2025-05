Hace tan solo unos días, Terelu Campos sorprendió al conceder una entrevista a los compañeros de Diez Minutos. Entre otras tantas cuestiones, la ex participante de Supervivientes 2025 decidió hablar sobre muchas de las novedades que han ocurrido en su vida, sobre todo a nivel personal. Así pues, no dudó un solo segundo en hablar sobre la relación que actualmente tiene con Mar Flores, suegra de su hija Alejandra Rubio. Unas declaraciones que, como era de esperar, no han sentado para nada bien a la nieta de María Teresa Campos. Es más, durante su intervención en el programa Vamos a ver donde habitualmente colabora, la joven dejó muy claro que para ella «no era necesario» hablar de este asunto, ni mucho menos dar detalles de la buena o mala relación que puede haber entre su familia y la de Carlo Costanzia. «Creo que se ha equivocado», llegó a decir Alejandra Rubio.

Lejos de que todo quede ahí, no dudó en ir mucho más allá: «Mi madre no lo hace a malas y a mí me cuesta mucho que lo entienda», confesó a sus compañeros del programa Vamos a ver. Tras estas declaraciones, en las que la joven mostró su enfado tras la portada que protagonizó Terelu Campos, no han dejado de surgir rumores de posibles discusiones y distanciamientos entre madre e hija. Al ser consciente del rumbo que estaba tomando esta situación, la hija de María Teresa Campos no ha dudado un solo segundo en coger las riendas de este asunto. Así pues, el pasado viernes 2 de mayo, durante su intervención en De Viernes como colaboradora, quiso aprovechar para zanjar toda polémica. «No hay ningún tipo de cisma, puede haber diferencia de criterios», comenzó diciendo la hermana de Carmen Borrego, para tratar de quitar hierro al asunto a lo sucedido tan solo unos días atrás.

«No voy a entrar, no voy a alimentar nada. Me parece innecesario. No tengo que justificarme. No considero que nadie me tire de las orejas», continuó diciendo la colaboradora de De Viernes, con total contundencia. Y añadió: “Creo que me he ganado poder hablar libremente de mi vida”, reconoció.

Como no podía ser de otra manera, Antonio Rossi preguntó a Terelu Campos cuál era el verdadero motivo por el que su hija se niega a hablar de su vida privada si, al fin y al cabo, «forma parte de su trabajo». Fue entonces cuando la colaboradora de De Viernes quiso tirar de sinceridad para responder a su compañero.

«Alejandra, cuando ve ese tipo de titular, es mi sensación, lo primero que piensa es: ‘Ahora vienen para mí’», comenzó diciendo. Lejos de que todo quede ahí, fue mucho más allá: «Se lo he dicho muchas veces, es un precio que hay que pagar, para cuando te viene bien y cuando te viene mal, las dos cosas», explicó Terelu Campos.