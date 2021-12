Tras un año 2020, marcado por el récord de audiencia que todas las cadenas consiguieron gracias al confinamiento, el 2021 ha estado lleno de espacios que poco a poco regresaban a la normalidad. ‘Mask Singer’, ‘Pasapalabra’, ‘MasterChef Celebrity’ y el regreso de Rocío Carrasco han sido algunos de los grandes momentos de la televisión.

Tras el terremoto provocado por ‘Cantora: la herencia envenenada’, Telecinco guardaba un as en la manga con el regreso de la hija de Rocío Jurado a la televisión. Tras días de rumores, toda España volvía a pegarse a televisión el domingo 21 de marzo con su testimonio.

«Yo estaba sentada en un sofá y él me agarra del pelo, me pega un tirón de pelo y me da con la cabeza en la mesa. Y subió echándome la culpa de todo. Que era todo por mi culpa» #RocíoVerdad1 pic.twitter.com/V2y7rpS4Xx — ROCÍO, contar la verdad para seguir viva (@rocioseguirviva) March 22, 2021

«Yo estaba sentada en un sofá y él me agarra del pelo, me pega un tirón de pelo y me da con la cabeza en la mesa. Y subió echándome la culpa de todo. Que era todo por mi culpa», esas palabras marcaron el futuro laboral de Antonio David Flores.

De manera casi inmediata, ‘Sálvame’ y Mediaset tomaban la decisión de dejar de contar con él como colaborador. Carlota Corredera era la encarga de anunciar que el 22 marzo ya no volvería a aparecer en ningún programa del grupo audiovisual tras lo visto en la docuserie la noche anterior por millones de personas.

comunicado oficial de sálvame sobre el despido de antonio david 👏👏👏 pic.twitter.com/NYFBghGS2O — peri (@T5Comento) March 22, 2021

Durante meses Rocío Carrasco fue fuente de conflictos en el seno de la propia Telecinco y de sus programas estrella. Uno de ellos fue ‘Supervivientes’, que anunció a Olga Moreno, mujer de Antonio David, como concursante solo unas semanas antes.

La malagueña estuvo a punto de abandonar el reality tras ver el primer episodio, pero el alto precio de la penalización le hizo continuar. Admirada y odiada, Olga consiguió con mucha polémica hacerse con el premio del espacio, protagonizando, además, la primera aparición televisiva de David Flores, el hermano pequeño de Rocío Flores.

No nos callaron y conseguimos llevar a la victoria a Olga Moreno en SV 2021 y #NoCallaranALaMareaAzul aquí estamos y estaremos en otoño dando réplica a Rociito y su séquito de [email protected]

Mientras tanto recordemos un momentazo muy Azul💙💙pic.twitter.com/utSG8KJhnT — Loflipo 🌊🌸💙 (@Loflipo4) August 28, 2021

Lejos de Telecinco también hubo grandes momentos este año en la televisión. El concurso ‘Mask Singer’, de Antena 3, dejó varios impactos con sus enmascarados. Esperanza Aguirre, Isabel Preysler y Josep Prederol fueron de los más sorprendentes para los espectadores.

Esperanza Aguirre ayer en Mask Singer y yo sin verlo. pic.twitter.com/DXlGnNgiyK — Adrian García (@AdrianGarciaAmo) June 10, 2021

¡Nuevo desenmascaramiento! 🐱 Bajo la máscara Gatita se escondía… ¡Isabel Preysler! 😱 ¿Lo habías acertado? 🔍 En esta edición venimos MUY FUERTE y puede pasar CUALQUIER COSA 💥 Directo ▶ https://t.co/jJvK0OchRs #MaskSinger2 pic.twitter.com/cxtVMptkn5 — Mask Singer (@MaskSingerA3) May 31, 2021

Antena 3 conseguiría en Agosto arrebatar el liderato a Telecinco como la televisión más vista, algo que se repitió en los siguientes meses. Uno de los culpables de esa gran subida de audiencia es ‘Pasapalabra’, que vivió una noche de récord el 1 de julio con la emisión en ‘prime-time’ del bote de Pablo Díaz, que se llevó 1’8 millones de euros.

Con la llegada de la nueva temporada, ‘MasterChef Celebrity’ se llevó todas las miradas gracias al gran casting de famosos que participaron en el talent de cocina más duro. La participación de Verónica Forqué centró todas las miradas por su comportamiento y su abandono.

Lo que nadie podía esperar es que solo una semana después del final del programa la actriz terminase de una manera trágica quitándose la vida el pasado 14 de diciembre. Las palabras de su abandono toman un nuevo significado tras su muerte.

Quizás Verónica Forqué lo estaba diciendo todo en su última aparición en televisión en #MasterChef. “Mi cuerpo y el universo me estaban diciendo necesitas parar”. Nadie sabe lo que sufre un alma por dentro. Quizás era su forma de pedir ayuda y no supimos verlo. DEP pic.twitter.com/K9Dq7DW2kv — Ibon Pérez (@ibonpereztv) December 13, 2021

El programa de TVE, solo una semana después de aquel momento, celebró una final con una resultado completamente inesperado para la audiencia. El jurado decía que en vez de uno, dos serían los ganadores del programa: Miki Nadal y Juanma Castaño.