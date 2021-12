Verónica Forqué ha sido hallada muerta a los 66 años en su domicilio de Madrid. La actriz apareció recientemente en televisión tras participar en el programa de TVE MasterChef Celebrity, concurso que precisamente abandonó porque se encontraba «regular». «Necesito descansar. En la última prueba de cocina por equipos me agoté. Yo no soy de tirar la toalla», aseguró en un mensaje de voz a Pepe Rodríguez, jurado y presentador de MasterChef.

Última hora y reacciones tras la muerte de Verónica Forqué

Pepe Rodríguez, jurado de ‘MasterChef’: «Que triste me dejas»

El que fuera juez de la sexta edición de ‘MasterChef Celebrity’, en la que participó Verónica Forqué, ha publicado una serie de imágenes inéditas con la actriz. Además, ha asegurado que «me quedo con tu sencillez , con tu amabilidad , con tu dulzura ,con tu profesionalidad , con tu cariño ,que suerte haberte conocido y disfrutado».

Eduardo Navarrete, ex concursante de ‘MasterChef Celebrity 6’: «Y pensar que ayer estaba hablando contigo…»

No es ningún secreto que Eduardo Navarrete y Verónica Forqué conectaron durante su participación en ‘MasterChef Celebrity’. Tanto es así que, de esta experiencia, surgió una amistad. El diseñador se ha mostrado completamente destrozado en Instagram: «Gracias por haberme regalado tus últimos momentos , lloro de dolor…»

María Castro recuerda a Verónica con una curiosa anécdota

La actriz ha querido recordar a Verónica Forqué con una anécdota que tuvo lugar, precisamente, en los Premios Forqué. Por si fuera poco, María no dudó en plasmar unas emotivas palabras: «Y es que a dónde ibas, llenabas.

A dónde ibas, eras suficiente. A dónde ibas, captabas la luz, el foco y la atención…»

Arkano, ex compañero de ‘MasterChef Celebrity’, se despide de Verónica Forqué

El freestyler compartió edición de ‘MasterChef Celebrity’ con la reconocida actriz. A través de una historia en su Instagram, Arkano ha querido dejar un mensaje sobre un fondo negro: «Se marcha una de las personas más puras que he conocido nunca».

Carolina Alonso, portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid: «Se nos va la gran Verónica Forqué»

Carolina Alonso, a través de su perfil de Twitter, ha querido despedir a la reconocida actriz tras conocer la triste noticia: «Se nos va la gran Verónica Forqué, pero nos deja en el recuerdo años y años encima de los escenarios y tras las cámaras de cine».

Triste noticia. Se nos va la gran Verónica Forqué, pero nos deja en el recuerdo años y años encima de los escenarios y tras las cámaras de cine. Un fuerte abrazo a familiares y allegados. pic.twitter.com/sEe4DYkYZP — Carolina Alonso (@Carolalon1) December 13, 2021

La actriz decidió quitarse la vida, según EFE

La agencia de noticias EFE ha confirmado que la actriz Verónica Forqué, de 66 años, «se ha quitado la vida» en su vivienda situada en la calle Víctor de la Serna en Madrid.

‘MasterChef’ se pronuncia tras la muerte de la actriz

A través de una publicación en sus redes sociales, el equipo de ‘MasterChef’ se ha pronunciado tras la dramática muerte de la que fuera concursante de la sexta edición de la versión celebrity: «Desde Shine Iberia y en nombre de toda la familia MasterChef lamentamos enormemente la pérdida de una extraordinaria profesional y una persona maravillosa, Verónica Forqué».

Álex de la Iglesia, consternado con la noticia: «Es angustioso»

El reconocido director de cine se ha mostrado muy impactado con la muerte de la actriz. A través de un mensaje en Twitter, ha querido mandar «un abrazo gigantesco a la familia y amigos que somos todo el cine español».

Un abrazo gigantesco a la familia y amigos que somos todo el cine español. Es angustioso https://t.co/MSjpPCZUjo — De la Iglesia (@alexdelaIglesia) December 13, 2021

Pablo Iglesias, ex secretario general de ‘Unidas Podemos’, se despide de Verónica

«Nos deja una actriz brillante y una persona encantadora», aseguraba Pablo Iglesias en un mensaje a través de su perfil de Twitter. A modo de homenaje, ha querido recordar una entrevista que realizó a Forqué en octubre de 2015.

Nos deja una actriz brillante y una persona encantadora. Fue maravilloso poder entrevistarla. Hasta siempre Verónica Forquéhttps://t.co/CW8N07eOqg — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) December 13, 2021

Carlos Latre sobre el fallecimiento de la actriz: «Estoy en shock»

El humorista no ha dudado en despedirse de Verónica Forqué. No solamente ha compartido una imagen absolutamente preciosa, sino que además ha escrito un emotivo texto. «Querida Verónica Forqué, te has ido demasiado pronto».

Estoy en shock. Querida Verónica Forqué, te has ido demasiado pronto. Siempre me trataste con cariño, cercanía y amor. Esta foto es para siempre…cuanto cariño…DEP querida …qué pena…! pic.twitter.com/gKlNcrJoxP — Carlos Latre (@Carlos_Latre) December 13, 2021

Antonio Banderas se despide de su compañera

El reconocido actor, a través de un mensaje en la red social Twitter, ha querido despedirse de la que fue su compañera: «Mi recuerdo es el de una mujer dulce, espiritual y buena compañera», reconoció. Además, ha compartido una imagen muy especial para los dos.

Adiós a Verónica Forqué. Trabajé hace años con ella y mi recuerdo es el de una mujer dulce, espiritual y buena compañera. D.E.P. pic.twitter.com/x3KYqYDJii — Antonio Banderas (@antoniobanderas) December 13, 2021

Alejandro Sanz, consternado con la noticia

El artista, a través de su perfil de Twitter, ha querido despedirse de la actriz. De esta manera, dejaba claro que estaba en shock por la noticia: «Mi beso al cielo para ti querida Verónica».

Mi beso al cielo para ti querida Verónica.

Un abrazo a todos los suyos 🙏 DEP — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) December 13, 2021

Jordi Cruz se despide de Verónica Forqué

Jordi Cruz, chef y jurado de ‘MasterChef Celebrity’, ha querido despedirse de la exconcursante a través de una publicación en su perfil de Instagram. «Gracias por todo amiga, muy orgulloso de haber sido tu juez, tu “jefe” y tu admirador por siempre», ha asegurado.

La última aparición de Verónica Forqué en MasterChef Celebrity

Verónica Forqué abandonó MasterChef Celebrity tras una dura prueba de exteriores. A su regreso a las cocinas del programa de TVE, Forqué aseguró «mi cuerpo y el universo me estaban diciendo necesitas parar».

La última aparición de Verónica Forqué fue en MasterChef. “Mi cuerpo y el universo me estaban diciendo necesitas parar” DEP Verónica Forqué🙏🏽🕊✨

pic.twitter.com/fYFflyGlPV — 𝕁𝕒𝕧𝕚🎄🦌🎅🏽✨ (@javipgrn) December 13, 2021

Las redes lloran la muerte de Verónica Forqué

La academia de cine, Carlos Latre, Blas Cantó y numerosas personalidades del mundo del cine, la televisión o la música se han despedido de Verónica Forqué expresando sus condolencias.

🔴 Fallece la actriz Verónica Forqué, rostro imprescindible del cine español de las últimas décadas, en cintas como Kika, Bajarse al moro o ¿Qué he hecho yo para merecer esto? pic.twitter.com/g86uBX4Obc — Academia de Cine (@Academiadecine) December 13, 2021

El SUMMA no pudo salvar a Verónica Forqué

La asistenta de Verónica Forqué fue quien avisó a los servicios de emergencias al escuchar ruidos en el baño del domicilio de la actriz. Cuando llegó el SUMMA, los sanitarios no pudieron hacer nada por la vida de la actriz.