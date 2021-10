La nueva edición de ‘MasterChef Celebrity’ se está convirtiendo en un rotundo éxito televisivo, algo que ya llevan realizando desde su primera edición. Pero, no es de extrañar, en esta nueva temporada los espectadores pueden disfrutar de cómo celebridades de la talla de David Bustamante, Miki Nadal, Verónica Forqué o Carmina, la madre de los actores Paco y María León, se desenvuelven ante la presión de los chefs.

Sin embargo, son estas dos últimas concursantes las que más momentos inolvidables están protagonizando durante esta nueva entrega. Uno de ellos tuvo lugar recientemente cuando Carmina llamó a Forqué «Gertrudis», un nombre que no pasó desapercibido por la audiencia.

Nuestra Verónica Forqué nos dejó a todos con la boca abierta con su talento con el pollo de la prueba de eliminación. Además, trabajó de lujo en la prueba de exteriores.

Y es que, muchos espectadores no lograron entender por qué Barrios había llamado de esta forma a su compañera de concurso. Por ello, la propia actriz se encargó de resolver este misterio en la sala de prensa del programa. «Gertrudis es una prima mía a la que quiero yo lo más grande. Y al principio le puse ese nombre porque yo decía ‘ojú, la Gertrudis, el por culo que está dando’», comenzó explicando Carmina.

Una declaraciones a las que la aspirante añadió: «Pero tuvo mucha gracia porque vino un día Verónica y me dijo: ‘¿Carmina cómo se ha portado Gertrudis?’ Y yo ni me acordaba de que le llamaba así». Al recordarlo, Carmina no ha podido evitar reírse, y es que, sin pretenderlo se ha convertido en uno de los momentos más graciosos del programa.

Por lo tanto, el nombre que Carmina le ha puesto a Verónica Forqué se debe a la prima de esta primera que, según comentó, tiene un carácter nervioso, muy parecido a los de Forqué. Eso sí, a pesar de todo, ambas han demostrado que se tienen mucho cariño y que al final todo es resultado de la presión del momento.