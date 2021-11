Una noche más, Verónica Forqué se convirtió en la auténtica protagonista del último programa de ‘MasterChef Celebrity’. La concursante protagonizó una escena nunca vista en el programa, al no presentarse a la prueba de eliminación.

Tras una caótica prueba de exteriores, Verónica Forqué indignó a los espectadores al no acudir a la eliminatoria. Y más aún, después de haber sacado de sus casillas a sus compañeros en la prueba de exteriores, tanto, que Belén estuvo a punto de rendirse y abandonar.

Después de esta prueba, no hubo ni rastro de Verónica Forqué en la eliminatoria. «No tengo buenas noticias: no me encuentro bien, estoy agotada», comunicó. «He luchado diez semanas, ha sido una experiencia de las mejores de mi vida. Qué bien me lo estoy pasando y qué lástima siento de no poder estar a la altura, pero es que no puedo, mi cuerpo no puede con mi alma. Volveré cuando esté buena», explicaba la actriz.

¿Qué ha pasado con Verónica Forqué? La aspirante ha dejado un mensaje explicando su cansancio y su retirada hasta que se recupere https://t.co/5KB3O2GWnE #MCCelebrity pic.twitter.com/JwJ4WKbcR9 — MasterChef (@MasterChef_es) November 15, 2021

Por otra parte, Pepe Rodríguez la excusaba: «Ella dice que lo ha dado todo y la esperamos aquí la semana que viene. Recupérate pronto». Sin embargo, esta actitud y decisión por parte del programa no sentó bien a la audiencia, que no tardaron en dejar constancia de ello en las redes sociales.

Rápidamente, las redes se llenaron de críticas hacia el programa, debido a que no habría sido justo que ningún concursante abandonase las cocinas del programa, cuando la actriz había decidido no presentarse. Por lo tanto, no dudaron en mostrar su apoyo a Miki Nadal y a Juanma Castaño, quienes se encontraban en la cuerda floja.

Esto es increíble, demandante. No puede ser más flipante este tongo, estaba segura de que se iría hoy Verónica, y ahora está «malita» y la permiten no hacer la eliminación, dejando a tres que no se lo merecen para eliminación. Y a semifinal se va? Increíble #MasterChefCelebrity — _yariksa11_ (@Yariksa23) November 15, 2021

¿Pero alguien me puede explicar porqué el programa protege tanto a Verónica Forqué?

Otro hace esto y está en la calle hace semanas.#MCCelebrity #MasterChef #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/Nta3PFNOxJ — La chica de al lado (@Ne_ereaa) November 15, 2021

Es muy injusto que se tenga que ir Juanma o Miki a las puertas de la semifinal cuando Verónica es la peor y por no presentarse a la prueba se salve…

Nunca me había parecido tan tongo este programa como esta noche #MasterChef — Bea 💜🐧 (@SrtaFraserBolat) November 16, 2021

Bueno que se salvan al final, perdono al programa porque se estaban pasando demasiado e iba a ser demasiado injusto ya Y PARECE QUE FORQUÉ QUEDA OFICIALMENTE FUERA #MCCelebrity pic.twitter.com/RyCKqVZ852 — Oklyn 🤘🏻 || EN LA ISLITA 🏝 || (@Oklyn23) November 16, 2021

No obstante, tras una prueba de eliminación muy igualada, los jueces de ‘MasterChef Celebrity’, decidieron no eliminar a ningún concursante. Por lo tanto, Miki Nadal y Juanma Castaño seguirán una semana más en el programa.

«Los dos estabais muy igualados y no os merecíais iros ninguno», señaló Pepe Rodríguez mientras que los concursantes suspiraban aliviados antes de subir a la galería junto al resto de sus compañeros.

Por otro lado, el regreso o abandono definitivo de Verónica Forqué es un absoluto misterio. La concursante se ha convertido en la absoluta protagonista de esta edición, sin embargo, tras el mayor lio jamás montado en el programa de TVE, su continuidad en el programa está en el aire.

No sé si vendrá a la final, pero yo creo que éste es el último programa en el que vamos a ver a Verónica concursar. #MCCelebrity #MasterChefCelebrity — Miss Daisy 🇪🇸🏅🏸🏊‍♀️🎯 (@055_daisy) November 16, 2021