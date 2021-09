La entrega de ‘Masterchef Celebrity’ de este lunes 20 de septiembre tuvo una clara protagonista: Verónica Forqué. Durante la prueba de exteriores, fue la capitana del equipo rojo, un cargo en el que no estuvo a la altura, y tras el que se llevó una oleada de críticas a través de las redes sociales.

La aspirante tuvo comentarios muy desafortunados hacia varios de sus compañeros, así como también se dirigió a ellos de muy malas maneras. De esta forma, el cocinado en la prueba de exteriores se hizo insufrible para muchos de ellos, que aguantaron el tipo como pudieron.

Literalmente ha tardado una milésima de segundo Verónica en colgarle el delantal negro a Eduardo https://t.co/5KB3O2pkZ4 #MCCelebrity pic.twitter.com/AAR8Cm0MBS — MasterChef (@MasterChef_es) September 20, 2021

Totalmente fuera de sí, durante toda la prueba la concursante lanzó frases demoledoras a sus compañeros como “no me vuelvas a decir cuidado, sé lo que hago”, “que te calles”, “a mí no me des lecciones”, “hago lo que me da la gana” o “luego me regañará el chef, tú no”. Todo ello entre gritos y malas caras, mientras que sus compañeros, prefirieron no entrar al trapo.

Los espectadores no han perdonado la actitud de la aspirante, llenando las redes sociales de críticas a la actriz por su actitud. Una actitud de la que Verónica Forqué fue consciente al terminar la prueba, admitiendo que se había mostrado “odiosa, antipática y mala persona” con sus compañeros del equipo rojo.

De esta forma, las redes sociales se llenaron de críticas a la concursante, pidiendo al programa que tome medidas debido a su inaceptable actitud. Sin embargo, las entregas de ‘Masterchef Celebrity’ fueron grabadas hace tiempo, por lo tanto, ya es tarde para tomar medidas.

Aun así, los seguidores del programa aún no se pueden creer la actitud de Verónica Forqué con sus compañeros de equipo, siendo para muchos, una de las peores capitanas que ha habido en la historia del formato de Televisión Española.

Prueba gráfica del exorcismo que ha sufrido Verónica Forqué durante la prueba #MCCelebrity pic.twitter.com/RLOd8zUEL8 — Didit ⚜️ (@Deeeiiviiid) September 20, 2021