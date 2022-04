En las últimas 24 horas, las redes sociales se han inundado de una gran cantidad de rumores, anunciando la llegada del décimo álbum de estudio de la artista estadounidense Taylor Swift.

Es habitual que las redes sociales se llenen de rumores de próximos lanzamientos de Taylor Swift casi cada semana. Y aunque muchos de estos rumores se quedan en simples teorías, en algunas ocasiones estos rumores se han convertido en una realidad.

Unos rumores que en muchas ocasiones amenizan la espera de nueva música por parte de una de las cantantes más importantes del panorama internacional. Sin embargo, en esta ocasión podrían ser rumores veraces.

NO PROBLEMS TODAY JUST CHAMPAGNE🥂 I wanted to share this video with you from when @aaron_dessner and I were doing our fittings for the video and there was a piano, so ofc this happened. SO stoked evermore has been honored like this. Congrats to all our fellow nominees #GRAMMYs pic.twitter.com/e50IShhoe6

