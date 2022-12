Taylor Swift debutará en el cine como directora de una película

Taylor Swift se prepara para su debut como directora de cine. La artista estadounidense dirigirá una película producida por Searchlight Pictures, filial de 20th Century Studios. Tras arrasar con All Too Well: The Short Film, el cortometraje que coronó su regrabación de Red (Taylor’s version).

Este proyecto será una película original de la que Taylor Swift se encargará tanto del guion como de la puesta en escena, tal y como han recogido medios estadounidenses como Variety. No obstante, de momento no se sabe nada del título ni de la trama de la película, ni tampoco ha trascendido nada de una fecha de estreno aproximada.

«Taylor es una artista y narradora única en una generación. Es una alegría y un privilegio genuinos colaborar con ella mientras se embarca en este emocionante y nuevo viaje creativo», han expresado los presidentes de Searchlight , David Greenbaum y Matthew Greenfield.

Tal y como afirma Variety, tanto la trama y el casting se mantendrán en secreto hasta una fecha posterior, por lo tanto, los fans de la artista tendrán que esperar para conocer más detalles de este proyecto, en el que por primera vez, Taylor Swift trabajará como directora.

Hace dos años, la estadounidense ya causó sensación gracias al documental Miss Americana, un proyecto que cambió por completo la imagen que muchos tenían de ella. En él, se vio el proceso de maduración como cantante y compositora de la artista desde sus inicios hasta la actualidad.

Como se esperaba, la expectación es máxima entre sus fans ante este nuevo proyecto de Taylor Swift. Cabe recordar que la artista estadounidense ha actuado en títulos como Valentine’s Day, Cats y Amsterdam, no obstante, nunca se ha puesto en el papel de directora, y finalmente, ha llegado su momento.