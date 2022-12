Taylor Swift comparte el detrás de las cámaras de ‘All too well’, su emotivo cortometraje

Taylor Swift ha sorprendido a sus fans con un regalo antes de terminar el año. Tras el lanzamiento de su nuevo álbum, Midnights, y del anuncio de su esperada gira mundial, la artista estadounidense ha querido cerrar el año con una publicación inédita: el making off de su cortometraje, All too well.

El 12 de noviembre de 2021, la artista lanzaba la edición regrabada de Red (Taylor’s Version), con nueve canciones inéditas una década después de su lanzamiento, y la versión de 10 minutos de All Too Well. Canción tras la cual, lanzó el primer cortometraje dirigido por ella misma.

All Too Well: The Short Film estaba protagonizado por Dylan O’Brien y Sadie Sink. Ambos actores reflejaban la relación de una pareja con una gran diferencia de edad, de la que Taylor Swift habla en esta canción. Una canción que habla de la relación de la artista con el actor Jake Gyllenhaal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Taylor Swift (@taylorswift)

A través de su cuenta de Youtube, la artista estadounidense ha compartido con sus fans un vídeo que recoge el proceso de rodaje del cortometraje. De esta forma, sus fans han podido ver en primera persona como se desenvuelve Taylor en el campo de la interpretación, donde se mostró visiblemente cómoda.

«Las primeras semillas de este corto fueron plantadas hace más de 10 años, y nunca olvidaré los momentos detrás de las cámaras del rodaje. Le debo todo a Sadie Sink, Dylan O’Brien, mi increíble directora de fotografía Rina Yang y a mi productor Saul Germaine», escribió la artista en su cuenta de Instagram.

Y añadió: «También quiero dar las gracias a todos nuestros figurantes y equipo que hicieron posible que esta historia cobrase vida de forma tan natural. Amé cada segundo del rodaje y siempre lo recordaré. Demasiado. Bien», concluye el texto.