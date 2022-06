Tania Medina continúa adaptándose a la vida que tenía antes de Supervivientes 2022. La ex concursante regresó a España hace unas semanas, no obstante, su regreso no ha sido como ella se esperaba. La joven se ha enfrentado a varios problemas de salud, en consecuencia a su paso por el extremo reality de Telecinco.

Un contratiempo que ha provocado que la modelo haya centrado todas sus energías en recuperarse, siguiendo a rajatabla los hábitos que le han interpuesto los médicos. «Me voy a poner al 100%. Empieza mi semana de persona normal, de rutina, de ir al gimnasio, que me apetece muchísimo. Quiero ir poquito a poco», explicó a través de su cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝙏𝘼𝙉𝙄𝘼 𝙈𝙀𝘿𝙄𝙉𝘼 (@taniamedinnna)

Además, Tania ya ha acudido a su clínica estética de confianza, para someterse a su primer retoque tras su paso por Supervivientes 2022. A través de su cuenta de Instagram, ha compartido con sus seguidores el proceso, inyectándose un cóctel de vitaminas para tener el rostro más hidratado.

«Vamos a darle mucha luz que viene un poquito apagada», se escucha decir a la doctora en el vídeo, antes de que Tania se sometiese a este tratamiento, tan famoso entre las celebrities. Y es que la modelo, que siempre cuida mucho su imagen, está aprovechando estas semanas para ponerse a punto para El verano.

Por otro lado, tal y como ella misma ha enseñado en numerosas ocasiones a través de su cuenta de Instagram, sigue una rutina muy estricta de belleza en su casa, donde no se salta ningún paso, para proteger y cuidar su rostro tanto por el paso del tiempo como de daños o de imperfecciones. Tal y como ella misma ha explicado a sus seguidores a través de sus historias de Instagram.