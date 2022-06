Tania Medina estalla tras las críticas sobre promover la extrema delgadez

Hace menos de dos semanas de su regreso a España tras su paso por Supervivientes 2022, y desde entonces, Tania Medina no ha dejado de recibir críticas por su «extrema delgadez». La concursante, que perdió más de 8 kilos durante su estancia en Honduras, ha roto su silencio y ha estallado contra las críticas.

«No lo iba a hacer, pero creo que es necesario, porque siguen los comentarios», comienza Tania Medina en una serie de historias en su cuenta de Instagram en los que ha respondido a todos los que la han criticado durante los últimos días por su delgadez.

«Por si no lo saben, he ido a Supervivientes y he perdido 8 kilos, y no los he recuperado. Primero, porque cada cuerpo es un mundo; segundo, porque estoy muy mala de la tripa y estoy comiendo prácticamente, no lo mismo que comía allí, pero muy parecido: arroz con pollo, arroz con pescado, pan blanco y muy pocas cantidades, aunque sean muchas veces al día…», relata la joven visiblemente molesta.

«Entonces, no puedo recuperar mi peso. No paran de decirme que si estoy anoréxica, que si tengo un cuerpo feo, que deje de subir fotos porque no puedo salir tan delgada y promover eso», añade la canaria, muy afectada por todos los comentarios que ha recibido durante los últimos días a través de las redes sociales

Para concluir, otra aclaración Tania Medina explica que: «Me están diciendo que tengo mala cara, pero es porque he dormido literalmente cuatro horas, porque las galas terminan muy tarde y hoy he madrugado mucho. Estoy feliz y contenta, pero echo mucho de menos a Álex».