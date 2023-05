‘Supervivientes 2023’: ¿Quién es el nuevo expulsado definitivo de la edición?

Telecinco emitió este domingo una nueva entrega de Supervivientes 2023: Conexión Honduras. Durante la gala, conducida por Ion Aramendi desde plató y por Laura Madrueño desde Honduras, los espectadores conocieron el nombre del tercer expulsado definitivo de esta edición.

Tras la expulsión de Diego Pérez el pasado jueves, el concursante puso rumbo a la Playa de los Olvidados, allí se reencontró con Jaime Nava y Artùr Dainese, con quien pasó estos últimos días hasta que este domingo se conoció el nombre del nuevo expulsado de Supervivientes 2023.

Los espectadores decidieron con sus votos que el concursante fuera el tercer expulsado definitivo, después de salvar en primera instancia al deportista, y de apostar también por la continuidad del modelo en la isla. Finalmente fue Diego el expulsado por la audiencia.

«No pasa nada», se resignaba Diego después de conocer conocer la decisión de los espectadores. «Yo creo en el destino, está todo escrito. Como dice mi padre, para atrás ni para coger carrerilla. Me voy muy orgulloso, con la cabeza arriba, me lo he pasado genial», aseguró.

Por otro lado, Diego aseguró estar convencido de que su expulsión se debía en gran parte al conflicto con Yaiza. «Como dije ya el otro día, le pedí perdón a Asraf por no ser claro, pero son mis principios de lealtad de amigo», se volvió a explicar antes de abandonar la isla.

«Sé que a la gente no le habrá gustado, pero yo soy así, no puedo cambiar» concluía Diego. Tras estas palabras el concursante se despedía de sus compañeros y abandonaba la isla. Mientras que Jaime Nava y Artùr Dainese se reincorporaban al concurso como concursantes de pleno derecho, tras la ansiada unificación.