Jonan (‘Supervivientes 2023’), al límite con Raquel Mosquera: “No puedo más”

Jonan Wiergo ha llegado a su límite. El concursante no soporta a Raquel Mosquera y este martes en la última entrega de Supervivientes 2023 se pudo ver como el concursante se desahogaba con sus compañeras Alma Bollo y Raquel Arias. No obstante, no era consciente de que la peluquera estaba escuchando todo lo que decía.

El concursante ya ha demostrado que a veces necesita pasar un rato solo, algo que es imposible por la presencia de Raquel Mosquera: “Siempre vuelve. Y es que las conversaciones que tiene con nosotros es repetirnos todo el rato lo mismo. Es como cuando compartes piso con alguien y ya te molesta todo”, expresó el concursante.

Mientras Jonan aseguraba a sus compañeras que no podía más y que a pesar de estar en un reality y de ser consciente de que la privacidad es complicada, necesitaba su espacio. En ese momento, Raquel Mosquera, que lo había escuchado todo, entraba en escena.

“Me ha parecido que estabais hablando de mí…”, le decía la concursante, pero Jonan optaba por el silencio. “No quiero molestarle ahora, que está descansando”, reaccionaba la concursante después de lo que había escuchado por parte de su compañero.

Raquel Mosquera quería saber el motivo de las críticas de Jonan. Finalmente, el concursante decidía responder: “Me agobias, me siento saturado, me da ansiedad cuando se me pregunta tanto. Creo que ya se me nota en la cara. Sé que lo haces con todo tu corazón, pero a mí me da ansiedad. Necesito momentos en los que estar solo”, explicaba.

Tras escuchar sus palabras, Raquel Mosquera tomaba una drástica decisión: “No te preocupes, que tendrás todo mi espacio, hasta luego”, decía de manera contundente antes de alejarse..