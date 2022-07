‘Supervivientes 2022’: los mejores memes tras el corte de pelo de Anabel Pantoja y Alejandro

Telecinco emitió este jueves una nueva entrega de Supervivientes 2022. Conducida por Carlos Sobera, debido al positivo en COVID-19 de Jorge Javier Vázquez en Covid-19, durante la gala se conoció el nombre del nuevo expulsado. Además, Ignacio de Borbón y Alejandro Nieto protagonizaron un cara a cara en la final de la prueba de líder y los concursantes se enfrentaron a una nueva ronda de nominaciones.

Tras la salvación de Nacho Palau el pasado martes por parte de la audiencia, Kiko Matamoros, Yulen Pereira e Ignacio de Borbón estaban en la cuerda floja. Finalmente, los espectadores con sus votos decidieron que el colaborador de Sálvame se convirtiera en el nuevo expulsado.

Después de hacer balance de su paso por el reality, Kiko Matamoros dedicó unas bonitas palabras a sus compañeros: “Hemos tenido de todo, nos hemos dicho de todo, pero me llevo a todos en el corazón”, señaló el concursante antes de abandonar la palapa.

Por otro lado, durante la nueva gala de Supervivientes 2022, Alejandro Nieto y Anabel Pantoja cumplieron su palabra y se cortaron el pelo, tras haber disfrutado de la recompensa que Lara Álvarez les ofreció el pasado martes. De esta forma, en la palapa ambos accedieron a cortarse el pelo, y como era de esperar, los memes inundaron las redes sociales.

«Yo no me voy a creer que me lo ha cortado», decía Anabel antes de sentarse en la silla. «Ay Lara, que tú no has aprendido, no has dado ningún curso», gritaba la superviviente al ver los primeros mechones de pelo caer al suelo.

Para Anabel también ha llegado el momento de decir adiós a su melena 😂 🌴 #SVGala11

🔵 https://t.co/V5wF7luUOQ pic.twitter.com/WpX4G7AzHX — Supervivientes (@Supervivientes) June 30, 2022

Mientras que Alejandro tuvo que raparse el pelo al uno, Anabel Pantoja no quiso raparse pero sí que accedió a cortarse la melena por los hombros. Acto seguido, Alejandro decidió obsequiar a Kiko Matamoros con los mechones de pelo que le habían cortado en directo, protagonizando uno de los momentos más divertidos de la noche.

«Kiko toma», le decía Alejandro a su compañero mientras le ofrecía los mechones, «gracias» respondía él, quitándose la gorra y poniéndose el pelo de su compañero en la cabeza. En ese momento, oda la atención de las redes sociales se desvió hacia Kiko y a la cresta que se había hecho con el pelo de Alejandro.

Me meeeeeoooo, Matamoros después de visitar Turquía 🤣🤣🤣🤣 #SVGala11 pic.twitter.com/kfDEJOMfyJ — Lady Ketis (@MyTV_World) June 30, 2022

Milagro!!!!

A Kiko Matamores le ha salido pelo al enterarse de qué puede ser expulsado de Supervivientes #SVGala11 pic.twitter.com/ZSjeOwlB9s — Trending España (@TrendingEspana) June 30, 2022