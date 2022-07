‘Supervivientes 2022’: ¿Quién fue el concursante expulsado ayer?

El pasado jueves pudimos disfrutar de una nueva gala de Supervivientes 2022. En esta ocasión, no contaba con Jorge Javier Vázquez al frente tras haber dado positivo en COVID-19. En esta ocasión, Carlos Sobera fue el encargado de presentar este programa, que contaba con una de las nominaciones más ajustadas de la historia.

El martes, Nacho Palau fue el primer salvado de la audiencia. Una decisión que sorprendió a los concursantes de Supervivientes 2022 ya que esperaban que, como solía ser habitual, el salvado fuese Kiko Matamoros. Pero nada más lejos de la realidad. Por lo tanto, los tres nominados restantes se enfrentaban a la decisión final este jueves.

Antes de nada, el presentador de Supervivientes 2022 desveló los porcentajes de las nominaciones y todos se quedaron en shock. Esto hizo que los nervios aumentasen por momentos. Una vez Kiko Matamoros, Yulen Pereira e Ignacio de Borbón se pusieron en pie, Carlos Sobera desveló quién era el primer robinsón salvado de la noche.

Los espectadores han decidido que continúa en el concurso Ignacio 👏 🌴 #SVGala11

🔵 https://t.co/V5wF7luUOQ pic.twitter.com/vy65V4Nbyn — Supervivientes (@Supervivientes) June 30, 2022

Por lo tanto, descubrimos que Ignacio de Borbón fue el primero en salvarse de la palestra. “¡¡Muchísimas gracias!!”, exclamó el joven concursante. Por lo tanto, el viaje a Playa Parásito estaba entre dos de los pesos pesados de la edición: Kiko Matamoros y Yulen Pereira. Es entonces cuando, después de tanta espera, Carlos Sobera resolvió la incógnita.

El expulsado de la noche fue Kiko Matamoros. El colaborador de Sálvame no dudó en aprovechar la ocasión para dedicar unas palabras. En primer lugar, se dirigió a Marta López Álamo y a sus hijas: “Sé que son las que han llevado el carro de mis salvaciones”. Además, también se dirigió a la audiencia: “Gracias por haberme apoyado en sucesivas ocasiones”.

Por último, tras haber hecho un pequeño balance de su paso por los Cayos Cochinos de Honduras, Kiko Matamoros dedicó unas palabras a sus compañeros de concurso: “Hemos tenido de todo, nos hemos dicho de todo… pero me llevo a todos en el corazón”. Sobre todo, se dirigió a Ignacio de Borbón: “Me llevo un amigo y lo siento así. Cuando tengas 30 años y yo 75 vendrás a mi casa, charlaremos y me contarás dónde has llegado, que será muy alto seguro”. Ahora, Matamoros estará en Playa Parásito con Marta Peñate hasta el domingo, donde se dará a conocer el destino de ambos.