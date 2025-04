‘Sueños de libertad’: Marta Belmonte confiesa el inesperado personaje que le hubiese gustado interpretar

Cada tarde, de lunes a viernes, los espectadores de Antena 3 tienen la oportunidad de disfrutar de los nuevos episodios de las series de la cadena. Un conjunto de emisiones donde no falta Sueños de libertad, la popular producción española que triunfa diariamente por su peculiar historia. De hecho, respecto a esta ficción, la actriz Marta Belmonte ha realizado una entrevista donde se ha sincerado como nunca de su trabajo en la producción. Unas declaraciones donde ha revelado qué personaje le hubiera encantado encarnar si no fuera Marta de la Reina. Y es que, con su papel en la serie, ha logrado coronarse como una las indispensables en la trama.

Tal y como ella misma ha explicado, mantiene una muy buena relación con sus compañeros de trabajo. Pero, inevitablemente, la conexión más cercana la tiene con Alba Brunet, Alain Hernández y Nancho Novo. Pues, son los actores con los que trabaja asiduamente. Eso sí, si hay un compañero con el que se siente plenamente cómoda es con Novo. «Estoy muy relajada con él. Sé que va a ir bien», declaró. Asimismo, la actriz no tuvo reparos en confirmar su admiración por Claudia (Isabel Moreno). De hecho, es el personaje que encarna esta actriz el que más le llama la atención.

Marta Belmonte ha explicado que le encanta ponerse bajo la piel de una empresaria luchadora que desafía el patriarcado de la época. Pero, esta situación no quita que también sienta algún tipo de conexión o interés por otros personajes de Sueños de libertad. Por lo tanto, se ha sincerado al respecto.

«Hubiese sido algo muy distinto que me hubiese apetecido hacer», explicó para la web de Atresmedia. Por otro lado, la artista tampoco ha tenido reparos en indicar cuál es el papel que no le hubiese gustado realizar. Unas declaraciones muy contundentes donde no ha podido evitar alabar la labor de su compañera al tener que ejecutarlo diariamente. «Ya lloro bastante con doña Marta, como para hacerte un Begoña», comentó con humor.

¿Cómo es el personaje de Marta Belmonte en ‘Sueños de libertad’?

La actriz se presenta en pantalla para dar vida al personaje de Marta de la Reina. Encarna a la segunda hija de Damián y está casada con Jaime Berenguer, un médico que trabaja en un barco mercante y que pasa largas jornadas alejado de su familia. Un matrimonio muy complicado donde no existe el calor del amor. Asimismo, se presenta en la trama como la directora comercial y la encargada de la tienda. Un proyecto profesional donde trabaja arduamente junto a su hermano, Jesús.

¿Cuándo se emite ‘Sueños de libertad’?

Como comentábamos en líneas anteriores, Sueños de libertad es una ficción de romance y época que se emite en Antena 3 de lunes a viernes. Una trama que comienza a partir de las 15:45h (hora antes en las islas Canarias) y que no para de cosechar grandes datos de audiencia.