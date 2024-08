‘Sueños de libertad’, capítulo 132: Luz intenta que Begoña no lleve a cabo su plan de huida

Sueños de libertad se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando, y con creces, en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. No es ningún secreto que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 28 de agosto pudimos disfrutar del capítulo 131 de Sueños de libertad donde, entre otras tantas cuestiones, hemos sido testigos de cómo Jesús ha sorprendido a Damián al hacerle una impactante confesión: desde hace un tiempo está drogando a Begoña. Todo ello mientras Marta se siente tremendamente feliz, y todo porque ha conseguido que Fina pueda acompañarla a la gala de premios. Es más que evidente que se trata de un gesto que le hacía muchísima ilusión, ¡y por fin va a ver cómo se hace realidad!

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores han sido testigos de cómo María tiene un fortísimo encontronazo con Begoña. Algo que ha provocado que surja una nueva discordia en su matrimonio con Andrés, mientras que Sonsoles ha dado el paso de regresar con un objetivo, que no es otro que disculparse con Gaspar después de todo lo que ha ocurrido entre ellos. En cuanto a Jesús, ha empezado a enterarse de los primeros detalles de ese plan que los Merino mantienen en secreto. Es por eso que no duda un solo segundo en hacer una firme petición a Isabel. ¿En qué consiste, exactamente? En que siga investigando para conocer muchos más datos. Todo ello mientras Damián se despide de Mateo, y lo hace muy dolido. Además, Begoña ha dado a conocer a Luz cuáles son sus planes para poder cumplir su objetivo de escapar, de una vez por todas, de las garras de Jesús.

¿Qué ocurre en el capítulo 132 de Sueños de libertad que se emite hoy, jueves 29 de agosto?

De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Luz trata por todos los medios de intentar hacer ver a Begoña que el hecho de utilice a Julia en su plan de huida es algo que no está dispuesta a tolerar, ni mucho menos. Todo ello mientras Joaquín se niega en rotundo a aceptar la relación de Gema e Isabel. Es más, no tarda en aprovechar la ocasión para pedir que, de una vez por todas, tome cartas en el asunto.

Damián ha descubierto una impactante información sobre Marta, mientras que Tasio y Carmen han dado el paso de aliarse para que Gaspar no vuelva con Sonsoles. Es más que evidente que no va a parar hasta lograr su cometido. Mateo se ha despedido de Gaspar, aunque no puede evitar preocuparse muchísimo por el estado de don Agustín. Lejos de que todo quede ahí, vemos cómo Julia se muestra cada vez más preocupada por la salud de Begoña, mientras que Luz y Luis han pasado la noche juntos. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.