‘Sueños de libertad’, capítulo 131: Jesús hace una inesperada confesión a Damián

No es ningún secreto que Sueños de libertad se ha convertido, indudablemente, en una de las ficciones diarias que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 27 de agosto pudimos disfrutar del capítulo 130 de Sueños de libertad donde, entre otras tantas cuestiones, los espectadores han podido ser testigos de cómo Jaime y Digna se han quedado completamente sin palabras. Y todo porque han descubierto a Luis y Luz disfrutando de un momento de lo más íntimo. Algo que, desde luego, no se esperaban ver en primera persona ni muchísimo menos. Guiada por la sospecha, Begoña trata por todos los medios de esclarecer lo que trama Jesús. Eso sí, la joven no lo hace sola puesto que cuenta con el incondicional apoyo de Andrés.

Por si fuera poco, observamos cómo Isabel ha dado el paso de informar a Jesús sobre todos y cada uno de los pasos de los Merino respecto al proyecto que tienen entre manos. Damián no ha tardado en hacer una propuesta de lo más sorprendente a Marta. ¿En qué consiste, exactamente? En que sea ella la persona que dé el discurso de agradecimiento por un premio que ha recibido la empresa. Como no podía ser de otra manera, esta noticia no gusta en absoluto a Jesús. Es más, a su manera, no tarda en oponerse. Todo ello mientras Gaspar no puede evitar sentir una profunda nostalgia respecto a su noviazgo con Sonsoles. Don Agustín siente una profunda felicidad, y es algo inusual en él. Es por eso que Claudia empieza a tener serias dudas sobre si él tuvo algo que ver con la marcha de Mateo. Jesús toma una decisión respecto a la investigación de su hermana.

¿Qué ocurre en el capítulo 131 de Sueños de libertad que se emite hoy, miércoles 28 de agosto?

De esta manera tan concreta, vemos cómo Jesús no ha dudado un solo segundo en hacer una inesperada confesión ante Damián. Es entonces cuando le confirma que está drogando a Begoña. Todo ello mientras Marta ha logrado que Fina sea la persona que le acompañe a la gala de los premios, mientras María tiene un contundente encontronazo con Begoña. De nuevo siembra la discordia a su matrimonio con Andrés.

Sonsoles ha regresado, y lo ha hecho para disculparse con Gaspar mientras que él no sabe si debe perdonarla de una vez por todas. Jesús se ha enterado, finalmente, cuál es el plan secreto que están llevando a cabo los Merino. Es entonces cuando hace una nueva petición a Isabel: que continúe investigando hasta llegar al final de este asunto.

Dolido por no haber podido ayudarle como hubiese querido, Damián se ha despedido de Mateo. Es más, no tarda en tener unas palabras con don Agustín sobre lo ocurrido. Todo ello mientras Begoña ha desvelado a Luz cuáles son sus planes para conseguir su mayor objetivo en estos momentos, que no es otro que escapar de las garras de Jesús.