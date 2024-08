‘Sueños de libertad’, capítulo 130: Begoña intenta esclarecer cuáles son las intenciones de Jesús

No es ningún secreto que Sueños de libertad se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 129 de esta ficción, donde hemos podido ver cómo los planes de Jesús le salen a pedir de boca. Y es que todo acaba saliendo tal cual lo había planeado. Todo ello mientras Jaime se niega a que Marta sea encerrada entre rejas, por lo que para lograrlo no le queda más remedio que guardar silencio y no confesar lo que realmente sabe para evitar graves consecuencias. Todo ello mientras Gema, dadas las circunstancias, ha empezado a tener serias dudas sobre Isabel. ¡Es algo que no puede evitar!

Por si fuera poco, los espectadores han podido ser testigos de cómo Mateo, finalmente, ha logrado que todos y cada uno de sus esfuerzos empiecen a tener sus frutos. En cuanto a Marta, vemos cómo tras meditarlo muchísimo ha tomado la firme decisión de no despedir a Claudia y, de esta forma, poder darle una nueva oportunidad. Pero, como suele ocurrir en este tipo de casos, nada es gratis y tendrá que pagar un alto precio. En cuanto a Tasio, vemos cómo finalmente se ha sincerado con Carmen respecto al fracaso que ha experimentado, haciéndole saber su intención de volver a reunir sus ahorros a la mayor brevedad posible. Además, Ángela hace todo lo que está en su mano con el objetivo de que Carmen se anime a dar una nueva oportunidad a su hijo. Todo ello mientras Luis reconoce que no está pasando por sus mejores momentos. Así pues, como Joaquín empieza a ser consciente de lo que está ocurriendo, trata por todos los medios de consolarlo.

Luz y Andrés, por su parte, no tienen ni la más mínima idea sobre qué opinar respecto al estado de salud de Begoña. Al fin y al cabo, los dos han podido ver los resultados de los análisis que se ha realizado, por lo que inevitablemente las dudas han empezado a surgir. Es más que evidente que deben encontrar las respuestas que necesitan ya que, entre otras cuestiones, está en riesgo la integridad de la propia Begoña. Y eso es algo que no están dispuestos a permitir, bajo ningún concepto.

¿Qué sucede en el capítulo 130 de Sueños de libertad?

Jaime y Digna se han quedado completamente impactados y sin palabras, y todo tras haber visto a Luz y a Luis en un momento de lo más íntimo. Es más que evidente que ninguno de los dos esperaba toparse con una situación así, ni mucho menos. Guiada por la sorpresa y más que convencida por el apoyo de Andrés, Begoña hace todo lo que está en su mano para intentar esclarecer cuáles son las verdaderas intenciones de Jesús. ¡No va a parar hasta descubrirlo!

Isabel no duda un solo segundo en informar a Jesús de todos los pasos que están dando los Merino respecto al proyecto que tienen entre manos, mientras que Damián deja completamente sin palabras a Marta con una propuesta. ¿En qué consiste, exactamente? En que sea ella la que dé el discurso de agradecimiento por un premio que la empresa ha recibido. Una noticia que no ha gustado en absoluto a Jesús, hasta tal punto que se ha opuesto en rotundo a que eso suceda.

Gaspar no puede evitar sentir cierta nostalgia de su noviazgo con Sonsoles, mientras la inesperada y profunda felicidad que siente don Agustín ha provocado que la duda empiece a surgir en Claudia. Y todo porque cree firmemente que esta situación ha tenido algo que ver con la marcha de Mateo. En cuanto a Jesús, somos testigos de cómo se ve obligado a tomar una importantísima decisión en cuanto a la investigación que se está llevando a cabo respecto a la vida privada de su hermana. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.