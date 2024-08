‘Sueños de libertad’, capítulo 129: Mateo se despide de Claudia

Se acaba el mes de agosto, pero en Atresmedia ya lo tienen todo preparado para recibir la nueva temporada televisiva como corresponde. De esta manera, y continuando con su programación habitual, Antena 3 emitirá esta tarde del 26 de agosto un nuevo capítulo de una de sus ficciones más vistas: Sueños de libertad. La serie sigue muy encima de sus competidores, superando a El diario de Jorge, de Telecinco, y a La Moderna, de TVE. Así pues, recientemente, hemos podido disfrutar del capítulo 128 de la exitosa serie diaria. De esta manera tan concreta, los espectadores han sido testigos de cómo Claudia está viviendo días muy complicados. ¿El motivo? En las calles comienza a correr el rumor de su embarazo, una situación que le empieza a pasar factura de la peor manera posible.

Luis tiene serias dudas sobre la veracidad de las acusaciones de Begoña a Jesús sobre el asesinato de Valentín. Pues, no sabe si sus palabras fueron producto de un delirio o si, por el contrario, escondían alguna intención más. Además, Jesús está decidido a descubrir los secretos de Marta y Fina. De esta manera, tiene algo con lo que poder chantajear a Jaime y tenerlo bajo su control. Una situación que tiene lugar mientras Luz decide sincerarse y hablar con Jaime de sus sentimientos. Además, Mateo está decidido a hacer cualquier cosa por Claudia, incluso sacrificarse. Por ello, y para su sorpresa, el hombre intercede por ella frente a Marta. Pues, no quiere que despiden a la joven.

Lejos de quedar ahí, hemos sido testigos de como Jesús se pone manos a la obra e intenta convencer a Marta para que Fina se quede sin trabajo. Todo ello sumado al enfrentamiento entre Gema e Isabel. Pues, esta última descubre una nueva información importante para el asunto del balneario.

¿Qué sucede en el capítulo 129 de Sueños de libertad?

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 129 de Sueños de libertad en Antena 3. Así pues observamos cómo Jesús vuelve a triunfar en sus planes. Si Jaime no quiere que Marta sea encerrada en prisión, deberá callar y no revelar lo que sabe. Por su parte, Gema comienza a tener muchas sospechas de Isabel.

Paralelamente, Mateo logra que sus esfuerzos tengan sus frutos. De esta manera, veremos como Marta decide no despedir a Claudia. Pero, nada es gratis. Asimismo, Tasio confiesa a Carmen su fracaso reuniendo de nuevo sus ahorros. Todo ello mientras Ángela hace todo lo posible para que Carmen le de una nueva oportunidad a su hijo.

Paralelamente, veremos como Luis no está viviendo sus mejores momentos. Por ello, y siendo consciente de su situación, Joaquín tratará de consolarlo. Mientras tanto, Luz y Andrés no saben qué opinar sobre el estado de salud de Begoña. Han visto los resultados de los análisis y han comenzado a surgir las dudas.

Pero, eso no será lo único que veremos durante le emisión del nuevo capítulo de Sueños de libertad. Isabel progresa en su investigación de los Merino y le cuenta todo a Jesús. Además, y respecto a Begoña, Andrés ha dejado claro que la apoya y no piensa dudar de su cordura. No te pierdas los próximos capítulos de la exitosa serie diaria Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.